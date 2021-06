World Environment Day, tema 2021 dedicato a ripristino ecosistemi

‘Reimagine. Recreate. Restore’. Ovvero ‘Ripristinare gli ecosistemi’ (#GenerationRestoration). Questo il tema della Giornata mondiale dell’Ambiente 2021 che, dal 1974, si celebra ogni anno il 5 giugno per sensibilizzare governi, imprese e cittadini nei confronti dei temi ambientali più urgenti.

Quest’anno l’attenzione è, appunto, sul ripristino degli ecosistemi sfruttati e danneggiati dall’azione dell’uomo, dalle foreste alle profondità marine.

Inoltre, questa Giornata mondiale dell’Ambiente darà il via al Decennio delle Nazioni Unite sul ripristino dell’ecosistema (2021-2030), una missione globale per prevenire, arrestare e invertire tale danno e far rivivere milioni di ettari di ecosistemi terrestri e acquatici. Perché un Pianeta sano garantisce mezzi di sussistenza, contrasto ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità.