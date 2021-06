Willy Monteiro, al via attività istruttoria processo

E’ arrivata da sola Lucia Monteiro, sorretta dalla presidente del Consiglio Comunale di Paliano Serena Montesanti e con accanto il sindaco di Paliano Domenico Alfieri, costituitosi parte civile. Parte oggi al tribunale di Frosinone l’attività istruttoria vera e propria del processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre scorsi per difendere un amico. “Saranno ascoltati in questa udienza tutti quanti hanno concorso a fare le indagini, quindi sei testi del pubblico ministero – spiega all’ingresso del tribunale l’avvocato Domenico Marzi, che assiste la mamma della vittima – Ci aspettiamo unicamente la riproduzione degli atti già raccolti, con una rappresentazione puntuale di cioè che si è fatto”.

(Dall’inviata Silvia Mancinelli)