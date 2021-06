When a Lady meets a boy

La linea di porte e boiserie per interni che riveste le vostre case con armonia ed eleganza

Bergamo, 28 Giugno 2021. Dopo il successo della linea di serramenti Skyline Minimal Frames dal sottilissimo profilo in legno, Carminati da oggi si rivolge anche al mondo dell’interior design: la nuova collezione di porte interne Lady e boiserie Boy è stata progettata per rivestire qualsiasi ambiente con l’armonia e l’eleganza che merita.

La volontà di rinnovo che ci coinvolge – ora più che mai – ci porta a riflettere su quali cambiamenti effettuare per rendere la nostra casa più adeguata e vivibile. L’intento della produzione Carminati è quello di sperimentare “un nuovo modo di abitare”, di vivere gli spazi quotidiani in un’ottica di flessibilità, funzionalità, comfort e bellezza. Le porte e le boiserie diventano occasioni per favorire la connessione o la divisione tra le varie parti della casa: si tratta di modelli intramontabili rivisitati in chiave moderna, abbinati a una selezione di finiture accurata e al passo con le ultime tendenze, per valorizzare lo spazio in una continua ricerca di stile.

Le porte Lady sono dotate di un telaio in legno di soli 30 mm e si declinano in tipologie e varianti attentamente selezionate. Lo spazio della porta non è più di solo passaggio ma acquisisce valore grazie alla cura dedicata ai dettagli, diventando il punto focale della stanza. La porta si fa arredo essenziale, scenografico.

Le boiserie Boy avvolgono le murature con una modularità altamente personalizzabile e attrezzabile per qualsiasi ambiente, dalla camera da letto al soggiorno, dalla cabina armadio alla hall di un albergo, donando loro uno stile ricercato e il comfort del calore del legno o del tessuto scelto per il rivestimento. La boiserie diventa la soluzione più sofisticata per uno spazio flessibile, l’abito perfetto per una casa che vuole distinguersi.

Sito web: https://www.carminatiserramenti.it/



