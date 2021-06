Weixin rinnova il Museo Van Gogh nel ritorno alla nuova normalità

Weixin amplia la collaborazione con il Museo Van Gogh per reinventare il futuro dei musei globali

SHENZHEN, Cina, 10 giugno 2021 /PRNewswire/– Il Museo Van Gogh lancia il suo Weixin Mini Program ufficiale, una piattaforma unica che consente agli utenti Weixin in tutto il mondo di intraprendere un viaggio nel mondo di Vincent van Gogh sul palmo delle loro mani. Solo due anni fa, il Museo Van Gogh ha lanciato il suo account ufficiale Weixin per entrare in contatto con gli amanti dell’arte in Cina. Ampliando la presenza di Weixin, il nuovo mini programma offre nuovi modi per ispirare le persone con la vita e il lavoro di Van Gogh, oltre a offrire un nuovo mezzo per coinvolgere gli appassionati di arte e i futuri visitatori.

I musei sono un’importante istituzione che facilita gli scambi culturali e arricchisce la comprensione culturale tra i popoli a livello locale o mondiale. Anche se i musei sono stati costretti a chiudere le loro porte a causa della pandemia di COVID-19, Weixin ha continuato a impegnarsi per consentire al settore di abbracciare la trasformazione digitale e promuovere il coinvolgimento degli appassionati di musei.

Il nuovo mini programma del Museo Van Gogh contiene numerose informazioni biografiche e storiche relative all’arte, tra cui audioguide su dipinti famosi, una funzione di chat del servizio clienti, la mappa del museo, un servizio di acquisto biglietti in-app tramite Weixin Pay e AI Van Gogh, uno strumento di gamification che consente agli utenti di immaginare se stessi o il paesaggio circostante nello stile del celeberrimo pittore olandese. Inoltre, il mini programma offre prodotti del museo co-branded attraverso un negozio di souvenir online. Grazie a queste risorse, il Museo Van Gogh è in grado di offrire agli appassionati di musei un’esperienza più coinvolgente per comprendere e persino possedere un pezzo delle sue famose collezioni.

Oltre al suo mini programma, il Museo Van Gogh ha debuttato anche su Channels, la piattaforma video e livestreaming di Weixin, per condividere una serie di video interattivi e ospitare un evento livestream durante il lancio del suo mini programma prima della riapertura al pubblico. Infatti, la biblioteca digitale del museo offre oltre 4.000 tour virtuali, tutorial che insegnano ai bambini a dipingere come Van Gogh e Domande e risposte per gli amanti dell’arte, per conoscere meglio la vita e le opere di Van Gogh. Inoltre, il tour virtuale livestream trasmesso sull’account Weixin Channel è stato il primo evento livestream organizzato su Channels da un museo globale, che ha riunito decine di migliaia di spettatori sintonizzatisi per vedere Willem Van Gogh presentare alcune delle opere più famose del suo grandioso pro-pro-zio, tra cui “I girasoli” e “La camera di Vincent ad Arles”.

“Il Museo Van Gogh ispira le persone di tutto il mondo con il lavoro e la vita di Vincent van Gogh” ha dichiarato Martijn Pronk, Responsabile del Digitale al Museo Van Gogh. “Con la nostra presenza su Weixin siamo in grado di entrare in contatto con le persone in Cina attraverso la loro piattaforma preferita. Unitevi a noi e scoprite la famosa arte e la straordinaria storia di Vincent”.

Il lancio del nuovo mini programma e del canale Weixin segna l’inizio di una più profonda collaborazione tra il Museo Van Gogh e Weixin, dagli acquisti omnicanale supportati da Weixin Pay alla promozione e al coinvolgimento di nuovi formati di contenuti e strumenti digitali che arricchiscono l’esperienza degli utenti, siano essi virtuali o fisicamente presenti nel museo.

Alla luce dei disagi causati dalla pandemia alle aziende di tutto il mondo, i mini programmi Weixin si sono imposti come uno strumento popolare e potente a disposizione dei marchi per offrire servizi e consentire nuove forme di interazione con i consumatori. Gli utenti giornalieri attivi dei mini programmi Weixin Mini hanno superato i 400 milioni lo scorso anno (2020) per la prima volta, mentre i tassi di utilizzo dei mini programmi e il valore medio delle transazioni sono aumentati rispettivamente del 25% e del 67% su base annua.

A seguito della collaborazione con il Museo Van Gogh, Weixin sta collaborando attivamente con oltre 20 musei a livello globale per lanciare il loro account di Weixin Channel al fine di coinvolgere ulteriormente il pubblico che già segue il loro account ufficiale Weixin, attrarre nuovi utenti e abbonati, e sviluppare o migliorare i loro servizi con mini programmi per entrare in contatto con viaggiatori e appassionati di arte cinesi, tra cui: guide audio ai tour di mostre, oggetti o dipinti, funzioni interattive per creare souvenir o ricordi social come le cartoline virtuali e le esperienze di gamification, al fine di ampliare l’educazione culturale e rafforzare l’uso da parte degli utenti del loro Account Weixin attivando premi virtuali speciali o riconoscimenti.

Per ulteriori informazioni: https://wechatgo.global/



Informazioni su Tencent

Tencent utilizza la tecnologia per arricchire la vita degli utenti di Internet. I nostri prodotti social Weixin e QQ collegano i nostri utenti a un ricco catalogo di contenuti digitali tra cui giochi, video, musica e libri. La tecnologia di targeting proprietaria aiuta gli inserzionisti a raggiungere centinaia di milioni di consumatori in Cina. La nostra infrastruttura, FinTech e i nostri servizi aziendali come pagamento, sicurezza, cloud e intelligenza artificiale, creano offerte differenziate per supportare la crescita aziendale dei nostri partner e assisterli nella loro crescita digitale. Tencent investe fortemente in persone e innovazione, riuscendo così a evolversi con Internet. Tencent è stata fondata a Shenzhen, in Cina, nel 1998 ed è quotata nel listino principale della Borsa di Hong Kong.