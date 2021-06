Webuild in campo per sviluppo infrastrutture globali

La firma del contratto con Texas Central per progettare e costruire la componente di infrastrutture civili della linea ad alta velocità, è la nuova tappa di un percorso che ha visto Webuild realizzare, nei suoi 115 anni di storia, oltre 2.000 progetti nelle situazioni più complesse sia dal punto di vista naturalistico (deserti, foreste) che metropolitano (grandi città con complessa mobilita da gestire nelle fasi di costruzione).

Ogni opera è un segno di distinzione per un gruppo che lavora in 50 Paesi, dando occupazione a 70.000 persone di oltre 100 nazionalità.Il Gruppo, che opera negli Stati Uniti con Lane Construction (circa 130 anni di storia), vanta una lunga esperienza nel settore delle infrastrutture ferroviarie in tutto mondo, e in particolare per sistemi complessi ad alta velocità e alta capacità – con un track record di 13.637 km di ferrovie e metropolitane (a partire dal 1960).

Attualmente sta realizzando progetti ferroviari ad alta velocità come il tunnel del Brennero – il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo -, le nuove linee Genova-Milano “Terzo Valico dei Giovi” e Napoli-Bari, in Italia, e il nuovo “Orient Express” in Turchia tra Istanbul e il confine con la Bulgaria. Attraverso Lane Construction ha recentemente costruito la Lynx Blue Line Extension (Ble), in North Carolina. L’esperienza di Lane nel Texas comprende diversi progetti completati fra cui la Fort Worth Alliance Airport Runway Extension, la I-35W Improvements, la I-35 Improvements (con il Ponte sul fiume Brazos) nonché la SH 360 South Toll Road e la IH-35E Management Lanes. È attualmente in corso di esecuzione la Fase III Estensione della 183A Tollway. L’esperienza del Gruppo comprende progetti di grandi sistemi metro in città come New York, San Francisco, Parigi, Copenaghen, Milano, Roma, Lima, Riyadh e Doha. Il Gruppo è inoltre impegnato nella realizzazione di progetti iconici in tutti i settori infrastrutturali, come la diga di Rogun in Tajikistan – la più alta al mondo –, il progetto idroelettrico Snowy 2.0 in Australia, il Northeast Boundary Tunnel in Washington D.C., lo stadio Al Bayt per la coppa del mondo del 2022 in Qatar.