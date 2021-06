Venus Club: la puntata del 3 giugno

Giovedì 3 giugno, in seconda serata su Italia1, Lorella Boccia conduce il penultimo appuntamento di “Venus Club”.

Ospiti della puntata

Per la quinta puntata ci saranno tre donne totalmente diverse per vissuto ed esperienze professionali che si racconteranno con la massima sincerità ed ironia: Diletta Leotta, Michela Giraud ed Ema Stokholma.

Al fianco della conduttrice, come sempre, Iva Zanicchi e Mara Maionchi che intervengono e commentano dal loro tavolino, in prima fila, con colorita sagacia e disincantata saggezza, quello che accade in studio, un locale notturno in cui le storie non solo si raccontano, ma accadono e si vivono.

Un programma tutto al femminile anche nelle figure che si muovono con dinamicità all’interno del “Venus Club”: nel cast presenti anche Daniela Istrate nota campionessa di flair bartender, una ‘barwoman’ acrobatica che preparerà cocktail per gli ospiti presenti in sala, una live band guidata dalla talentuosa Micol Arpa Rock che reinterpreta i classici del rock con l’arpa classica e delle cameriere con capacità performative strabilianti quali ballerine, pole dancer e contorsioniste. In ogni puntata presenti i fotomontaggi inediti dedicati agli ospiti in studio firmati dall’artista Eman Rus.