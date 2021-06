Giovedì 10 giugno, in seconda serata su Italia 1, Lorella Boccia conduce l’ultimo appuntamento di “Venus Club“.

Ospiti e anticipazioni della puntata

Per l’occasione, Iva Zanicchi e Mara Maionchi lasciano il loro tavolino, che le ha viste opinioniste d’eccezione durante il corso del programma, per raccontarsi in maniera profonda e vivace.

Tra gli ospiti della sesta puntata anche Paola Egonu, la fuoriclasse della pallavolo italiana.