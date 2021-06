Vaticano-ddl Zan, Fico: “Parlamento sovrano, non accettiamo ingerenze”

“Il Parlamento è assolutamente sovrano, non accettiamo ingerenze”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, risponde così alle domande sul tema ddl Zan-Vaticano. “I parlamentari decidono in modo indipendente quello che vogliono votare o che non vogliono votare. Il ddl Zan è già passato alla Camera ed è stato votato, frutto di discussione e di dibattito nelle commissioni e in Aula. Adesso è in Senato e quindi fa la procedura parlamentare normale e quindi noi chiaramente non accettiamo ingerenze come Parlamento. Il Parlamento è sovrano e tale rimane”, dice a Agorà.

Capitolo reddito di cittadinanza: “Difendo e rivendico il reddito di cittadinanza, che in un momento così difficile come quello della pandemia è stata una legge assolutamente importantissima”.