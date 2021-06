Variante Delta, Ricciardi: “Fuori controllo in Gb”

“Mi auguro che i tifosi inglesi non arrivino a Roma. La circolazione della variante Delta in Gran Bretagna è così intensa e fuori controllo che è opportuno evitare un’apertura ampia”. A dirlo all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute per l’emergenza coronavirus e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, riferendosi alla partita degli Europei di calcio Inghilterra-Ucraina che sarà giocata sabato allo stadio Olimpico a Roma. “Noi abbiamo messo una misura cautelare che è la quarantena di 5 giorni. Poiché la partita è tra 4 giorni mi auguro che si blocchi l’eventuale flusso”, aggiunge.

“E’ bene – continua Ricciardi – che vengano fatti tutti i controlli agli aeroporti e che vengano fatte passare solo persone vaccinate, immuni naturalmente o con tamponi negativi. Tutti i controlli devono essere fatti con il massimo rigore perché da quella zona, così come dalla Russia, in questo momento arriva il maggior rischio. Servono controlli dettagliatissimi, individuo per individuo”.