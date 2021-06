Vaccini covid, Figliuolo: “Revisione piano? E’ ancora fattibile”

Il piano vaccini anti-covid è ancora fattibile. Ad assicurarlo il commissario straordinario per l’emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, a margine della cerimonia per l’anniversario della Polizia penitenziaria, rispondendo ai cronisti sull’eventualità di dover richiedere nuove dosi di vaccini mRna date le nuove disposizioni sugli under 60. ‘’Non c’è ancora una richiesta’’ di nuove dosi di vaccini ‘’ma stiamo studiando. Il piano comunque a oggi è e resta sostenibile’’.

“Il piano è ancora fattibile – ha assicurato- Mi ero preso margini di manovra d’accordo con il premier Draghi e da qui a fine settembre arriveranno 54,5 milioni di dosi, in grado di coprire l’80% della platea dei vaccinabili. Visto che il pericolo è sempre dietro l’angolo avere una riserva non guasta. Qualora dovessero arrivare dosi aggiuntive o anticipate rispetto a quello che ci viene dato nell’ultimo trimestre, ben vengano. Ma se non dovessero arrivare – ha sottolineato- voglio tranquillizzare gli Italiani, siamo in grado di chiudere il piano entro settembre ‘’.

‘’Stiamo riprogrammando, insieme con le Regioni, dando supporto nelle riprenotazioni e andando a bilanciare con riserve strategiche. Abbiamo bilanciato con 11 Regioni per evitare disagi ai cittadini’’, ha quindi aggiunto affermando poi: ‘’Questo è il momento di restare uniti, di stringerci a coorte. Stiamo uscendo da una pandemia, i dati sono confortanti ma la pandemia c’è ancora. Gli italiani non devono farsi frastornare ma devono continuare a vaccinarsi’’.

‘’Ancora ieri ci sono state 512mila vaccinazioni nonostante le polemiche – ha ricordato- le nuove disposizioni sono arrivate nella notte tra venerdì e sabato , con indicazioni molto tecniche, che hanno portato le Regioni ha chiedere chiarimenti’’.