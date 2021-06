Monica Setta e Tiberio Timperi: ennesima esaltante stagione a Uno Mattina in Famiglia

Ennesima esaltante stagione a Uno Mattina in Famiglia per Monica Setta e Tiberio Timperi.

I due conduttori si sono congedati dai telespettatori con un’altra puntata da grandi numeri: sfiorato il 25% di share nella calda domenica estiva del 27 giugno.

Numeri che sanciscono la riuscita di un programma che, da due stagioni consecutive, sta conquistando sempre più il pubblico italiano.

“Non c’è due senza tre” per i due conduttori, citando il celebre proverbio popolare, che saranno riconfermati alla guida del programma anche per la prossima stagione.

Un perfetto connubio di professionalità, preparazione, classe, eleganza per la Setta e Timperi che hanno conferito al programma quel tocco di qualità in più che non guasta mai in tv. Il tutto grazie anche agli argomenti trattati nel corso della stagione.

Anche questo secondo anno è stato bellissimo” ha dichiarato Monica Setta al termine dell’ultima puntata, enfatizzando la ripresa di settembre. “Dopo l’estate al via il terzo round! Baci a tutti. Mi avete regalato un’altra stagione stupenda”.

Puntata conclusa sulle note di Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino e con i doverosi ringraziamenti finali.

E un bellissimo bouquet di fiori per la “regina degli ascolti” di Rai1.

La Setta ha ringraziato il direttore di Rai1, Stefano Coletta, Michele Guardì, considerato il “papà” della trasmissione, il capoprogetto Giovanni Taglialavoro, il il regista Marco Aprea, gli autori e tutti gli altri componenti del team vincente che ha dato un apporto fondamentale per la riuscita del programma.