Un bisonte di cristallo, il regalo di Biden a Putin: ecco cosa simboleggia

Joe Biden ha regalato a Vladimir Putin una scultura di cristallo che raffigura un bisonte. Il gentile omaggio insieme a un paio di occhiali da aviatore gli è stato consegnato durante l’incontro a Ginevra, come ha rivelato un funzionario della Casa Bianca. L’oggetto è stato descritto da quest’ultimo come simbolo di “forza, unità e resilienza”. La scultura, presentata su una base in legno di ciliegio, con una targa commemorativa, è stata creata da Steuben Glass di New York ed è stata definita come una “interpretazione imponente di uno dei mammiferi più maestosi della nostra nazione”.