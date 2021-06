Tulipani di seta nera 2021 con Elena Ballerini e Pino Insegno

Galà televisivo per la XIV edizione del Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di seta nera“, dal Teatro Golden di Roma con la proclamazione dei vincitori assoluti, su Rai2, martedì 29 giugno, alle 00.15, con Pino Insegno ed Elena Ballerini.

La consegna dei premi si alternerà a momenti di intrattenimento, con l’esibizione del cantautore Bungaro, della performer sudafricana Nicole Magolie e le illusioni create da Gabriele Gentile.

Tulipani di seta nera 2021

L’evento promuove il lavoro di autori provenienti dall’Italia e dall’estero che, attraverso le immagini, rappresentano non il semplice racconto di una diversità, ma l’essenza stessa della diversità e della fragilità, delle persone e dei luoghi, valorizzandone i molteplici aspetti ed esprimendoli attraverso l’arte cinematografica, che da sempre ha dato voce alle lotte per l’ecologia e l’emarginazione, con pensieri, opinioni e sentimenti.

Nel corso della serata saranno consegnati i riconoscimenti per: Miglior Corto, Miglior VideoClip e Miglior Documentario, cui si aggiungono la Menzione Speciale per il miglior Film e la Menzione Speciale per la miglior Fiction.

A designare i vincitori assoluti delle varie sezioni sono state le Giurie specializzate, dove spiccano nomi quali Grazia Di Michele, Mimmo Calopresti, Rossella Izzo, Giulio Base e il maestro Vince Tempera.

Fil rouge dell’edizione 2021 è il racconto delle fragilità per la transizione ecologica e sociale, che riesca a proteggere ed includere tutti.

Quest’anno, infatti, durante la serata televisiva sarà consegnato il premio “Sorriso Diverso” a persone che si sono particolarmente contraddistinte nel sociale.

Grande attesa anche per il Premio Internazionale Tulipani di Seta Nera, consegnato all’opera che sul grande schermo ha incarnato con maggior forza i valori della diversità e dell’inclusione promossi dalla manifestazione, che in questa edizione ha riscontrato numeri record: 401.217 visualizzazioni totali sulla piattaforma di Rai Cinema Channel, 85mila contatti raggiunti con post e video sulla pagina Facebook del Festival, 16.300 interazioni e 7.700 visualizzazioni delle opere finaliste nei soli 4 giorni di proiezioni al pubblico. Il Festival è presieduto da Diego Righini e realizzato dall’Associazione di promozione sociale “Università Cerca Lavoro”, su idea di Paola Tassone (direttrice artistica del Festival).