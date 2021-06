Travaglia (ceo Nestlé Italia): ‘Nostri investimenti per formazione e sviluppo’

“In Italia gli investimenti futuri (oltre 200 milioni di euro per il triennio 2021 – 2023 n.d.r.) saranno molto orientati sul tema della formazione e dello sviluppo in una logica di sostenibilità, con una continua attenzione alla tematica della parità di genere e con un impatto che ci auguriamo positivo sulla società e sul paese anche per il futuro”. E’ quanto sottolinea Marco Travaglia, amministratore delegato e presidente del Gruppo Nestlé Italia e Malta presentando lo studio, redatto da Althesys Strategic Consultant, sull’impatto socio-economico dell’attività di Nestlé nel nostro paese dal titolo “Nestlé crea valore per l’Italia”.

E, ancora, “continueremo a lavorare molto in futuro sui temi della salute e sicurezza, noi a tale riguardo continuiamo a tenere un livello molto alto su tutti i nostri siti (sono 7 n.d.r.); vogliamo andare oltre lo smart working, – ha detto ancora Travaglia – lo chiamiamo ‘fab working’, un sistema flessibile e bilanciato perchè la presenza in ufficio e da remoto si compenetreranno,in valori di circa il 50%”.