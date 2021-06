Tornano gli “AXA Health Talk” per parlare di salute e prevenzione

Il Gruppo assicurativo AXA Italia prosegue la serie di webinar per l’approfondimento di temi medico-scientifici, insieme ad esperti e medici specializzati, con un secondo appuntamento sul mal di testa.

Milano, 24 giugno 2020 – Prosegue l’“AXA Health Talk”, il ciclo di webinar dedicati alla salute e alla prevenzione che AXA Italia propone a tutti i suoi clienti, in cui esperti e medici specializzati si confrontano su tematiche chiave per la tutela della salute.

Dopo il successo ad aprile del primo AXA Health Talk, sulla salute della donna, AXA Italia approfondisce, in questo secondo appuntamento trasmesso in diretta e con accesso dal

Portale Salute AXA

a partire dalle 17:00, il mal di testa, tema oggetto delle maggiori ricerche all’interno del Portale stesso. Un malessere molto diffuso e spesso sottovalutato che colpisce circa 6 milioni di italiani e, almeno una volta l’anno, nel mondo 1 persona su 2, non risparmiando nemmeno i giovanissimi.

Ne parleranno il professor Paolo Marchettini, Neurologo di Humanitas Medical Care e docente di Fisiopatologia e Terapia del Dolore all’Università di Firenze e all’Università della Svizzera Italiana di Lugano e il dottor Michele Dotta, Direttore di Neurologi a dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra e consulente CIDIMU. Apre l’incontro Chiara Soldano, Health Director di AXA Italia.

Durante il webinar saranno affrontati i temi chiave riguardanti tutto il percorso di cura, dal riconoscimento dei sintomi alle terapie applicabili, e i partecipanti potranno ampliare il dibattito ponendo le loro domande agli esperti in tempo reale

Per informazioni: insalute.axa.it