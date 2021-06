Nuovo Thè San Benedetto al Fico d’India

San Benedetto inaugura l’estate 2021 con il nuovo Thè al Fico d’India, una creazione dissetante e dal gusto unico nata dall’incontro tra la purezza dell’acqua minerale naturale e la dolcezza del fico d’india: il risultato è un thè dalle piacevoli note fresche, senza conservanti e con solo 24 calorie. L’ideale per sentirsi sempre in vacanza.

The San Benedetto al Fico d’India è dedicato a chi ha a cuore il proprio benessere fisico senza rinunciare al gusto e alla naturalità del thè. Tutto il gusto dell’estate in una bevanda perfetta da assaporare in ogni momento della giornata per rendere unici e speciali i momenti di consumo da soli o in compagnia.

La nuova referenza, disponibile nei formati 0,5L on the go e 1,5L per il consumo in famiglia, si aggiunge all’ampia gamma di Thè San Benedetto che comprende il Thè San Benedetto Classico, nei gusti limone e pesca; il Thè Verde, sinonimo di ricercatezza e benessere; il Thè San Benedetto Zero al limone, pesca e verde; il Thè San Benedetto Deteinato, alla pesca e al limone, senza teina e studiato per i più piccoli.