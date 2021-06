Tecnocasa: “Con lockdown ricerca metrature più ampie e spazi esterni”

“Il mercato immobiliare è vivace come hanno dimostrato gli ultimi dati diramati dall’Agenzia delle entrate e relativi ai primi tre mesi del 2021. Dopo il primo lockdown il mercato ha messo in luce dei trend ben definiti: la chiusura forzata aveva spinto i potenziali acquirenti alla ricerca di abitazioni dalle metrature più ampie e possibilmente con spazi esterni come giardino, terrazzo e balcone abitabile. Questa tendenza non si è spenta nel tempo ma si è invece confermata anche nei mesi a venire, rafforzata anche dai successivi lockdown”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Fabiana Megliola, responsabile Ufficio studi Gruppo Tecnocasa.

“Infatti – sottolinea – le compravendite realizzate dalle agenzie affiliate al Gruppo Tecnocasa nel corso del 2020 hanno confermato proprio questo: il trilocale si conferma la tipologia più compravenduta e richiesta, ma si segnala un aumento delle compravendite di 5 e più locali e di soluzioni indipendenti e semindipendenti sulle quali abbiamo registrato l’incremento maggiore passando dal rappresentare il 19,1% delle compravendite del 2019 al 21,4% di quelle del 2020”.

“Queste ultime tipologie – avverte Faiana Megliola – segnalano un incremento, sebbene più contenuto, anche nei primi sei mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020 balzando dal 20 al 21,9%. Questa tendenza sembra maggiormente avvertita sull’abitazione principale e in leggero rallentamento sul segmento della casa vacanza. La ricerca di queste tipologie immobiliari, in generale, ha comportato e sta comportando uno spostamento verso aree più periferiche, comuni dell’hinterland delle metropoli o in altre province dove sono più facili da trovare, anche di nuova costruzione, e con prezzi più accessibili”.