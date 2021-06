Spondilite anchilosante, Guggino (UniPa): “Upadacitinib importante scoperta per riduzione dolore”

“Tra i nuovi farmaci contro la spondilite anchilosante e in generale le spondiloartriti c’è l’upadacitinib, della categoria degli inibitori selettivi di Jak, che sta dando grandi risultati in termini di efficacia e sicurezza, come dimostrano numerosi studi scientifici in fase 2 e fase 3. Inoltre, la mono-somministrazione orale rappresenta sicuramente un notevole vantaggio”. Così Giuliana Guggino, professore associato di reumatologia e responsabile dell’Uo di reumatologia del Policlinico universitario Giaccone di Palermo, ha commentato le novità nella terapia della spondilite anchilosante durante l’ultimo congresso di Eular (European League Against Rheumatism), che si è tenuto in streaming.