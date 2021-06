Speranza si vaccina: “Grazie al mio medico di famiglia”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, si è vaccinato oggi contro Covid-19. “Grazie al mio medico di famiglia che oggi, nel suo studio, mi ha somministrato la prima dose di vaccino”, annuncia Speranza su Facebook, postando la foto che ritrae il momento dell’iniezione.

Speranza, in un’intervista alla Stampa, aveva rivelato di non essersi ancora vaccinato, sollevando alcune polemiche. In particolare Matteo Bassetti aveva definito “scandaloso il fatto che il ministro della Salute non sia vaccinato. Primo perché mi pare che come età rientri in quella fascia di popolazione che doveva vaccinarsi e secondo perché doveva dare l’esempio con AstraZeneca, che i suoi tecnici avevano tanto raccomandato. Un ministro della Salute che non si vaccina durante la più grande campagna vaccinale della storia è allucinante e forse dovrebbe dimettersi”.