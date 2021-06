Snaitech presenta Share 4 Good: la CSR partecipata e condivisa che parte dai dipendenti

Per la prima volta saranno i dipendenti a proporre e scegliere alcuni progetti benefici che saranno finanziati da iZilove Foundation



Milano, 16 giugno 2021 – In occasione della Snaitech Sustainability Week è stato presentato “Share 4 Good”, innovativo progetto finalizzato a coinvolgere e rendere protagonisti tutti i dipendenti del percorso di Corporate Social Responsibility avviato dall’azienda.

Share 4 Good darà la possibilità ai dipendenti Snaitech di segnalare un’iniziativa o un progetto di utilità sociale attinente ai settori dello sport, della charity infantile, dell’empowerment femminile o della sostenibilità ambientale gestito da enti senza scopo di lucro che ritengono particolarmente interessante e meritevole, e che vorrebbero sostenere. Tutte le proposte saranno raccolte e valutate da una commissione apposita, saranno infine gli stessi dipendenti a scegliere i loro preferiti tra i progetti finalisti. I quattro progetti più apprezzati riceveranno un finanziamento da iZilove Foundation.

“Share 4 Good è un progetto a cui tengo particolarmente: penso infatti che quest’anno sia stato determinante nel ricordare a tutti noi l’importanza della condivisione e la necessità di avere una cultura aziendale forte, radicata e, appunto, condivisa – ha dichiarato Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech –. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i nostri dipendenti di portare in azienda un pezzo della loro vita, un progetto benefico in cui credono particolarmente, e che vogliono condividere con noi. Non vediamo l’ora di ascoltare, di stupirci, di emozionarci di fronte alle iniziative di responsabilità sociali che saranno candidate.”

Come suggerisce il naming, alla base del progetto Share 4 Good c’è il concetto di condivisione: in questo senso, l’iniziativa si inserisce perfettamente nello spirito della Snaitech Sustainability Week, che è giunta alla sua terza edizione e che si sta svolgendo in questi giorni. Un’intera settimana – che quest’anno si tiene tra il 14 e il 18 giugno – dedicata al dialogo e al confronto con tutti gli stakeholder aziendali e finalizzata a sviluppare una cultura della responsabilità sociale d’impresa che sia condivisa e sempre più radicata, tanto da entrare a far parte dell’identità aziendale.

