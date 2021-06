Slot machine: dalle opzioni di puntata alle fasi bonus

Le slot machine sono senza dubbio il gioco più famoso e popolare dei casinò di tutto il mondo. Lo stesso vale sia per i casinò terrestri che per i casinò online. Anche in Italia, da poco meno di una decina d’anni, le slot sono state legalizzate anche online e quindi offerte dai siti di gioco con concessione ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Ma come funzionano le slot machine? Come si svolge il gioco? In questo breve articolo ne forniamo una descrizione generale.

Struttura delle slot machine e funzionamento

Il gioco presenta alcuni componenti essenziali comuni a tute le slot machine: simboli, linee e rulli, linee di pagamento, eventuali fasi bonus o free spin. Sul display della slot compaiono dei simboli, disposti su una griglia che può variare a seconda del gioco. Le video slot generalmente presentano un display con 3 linee e 5 rulli per un totale di 15 simboli mostrati sul display ad ogni giro. In questo display sono memorizzate delle linee di pagamento, ovvero delle linee sulle quali, nel caso compaiano simboli uguali consecutivi, il giocatore viene premiato. I premi variano a seconda del numero e della tipologia di simboli presenti nella combinazione. Nella pagina informativa della slot vengono indicati i premi associati ad ogni tipo di combinazione.

Ogni slot presenta dei simboli speciali tra cui il simbolo scatter (che paga anche quando appare in ordine sparso a prescindere dalle linee di pagamento), il jolly o wild (che sostituisce tutti gli altri simboli eccetto generalmente lo scatter), eventuali simboli bonus (che consentono di accedere alla fase bonus). Ai simboli speciali si aggiungono i simboli tematici che non attivano funzioni speciali ma che semplicemente vanno a richiamare il tema del gioco e che vanno a creare le combinazioni vincenti nella fase di gioco principale.

Le differenti tipologie di slot machine

Le slot machine si presentano in varie tipologie, che possono riguardare diversi aspetti. Ad esempio, esse possono essere “classiche”, ovvero delle slot machine che richiamano il vecchio tema con i simboli BAR, le ciliegie, il numero 7 e così via. Generalmente oggi gli sviluppatori dei giochi si concentrano molto sul coinvolgimento del giocatore da un punto di vista narrativo, perciò creano delle vere e proprie storie dietro ogni slot. Queste storie possono essere totalmente inventate oppure richiamare film, storie e fantasie della letteratura, cinema o mitologia. Le tipologie di slot possono riguardare anche i premi, poiché ad esempio vi sono slot dai premi predeterminati e slot a jackpot progressivo (che varia a seconda delle puntate effettuate da tutti i giocatori che vi giocano), che possono raggiungere montepremi milionari.

Le funzioni speciali

Il gioco delle slot machine si caratterizza non solo per il display in cui allineare simboli identici su rulli consecutivi e sulle linee di pagamento (fase principale), ma anche per free spin e giochi bonus extra (fase bonus). I free spin sono semplicemente dei giri gratuiti che il giocatore può vincere durante la partita. I giochi bonus o fasi bonus, invece, sono dei veri e propri “giochi nel gioco”, che generalmente si svolgono in un ambiente virtuale differente rispetto alla fase principale. Ad esempio, le slot a tema Antico Egitto prevedono il gioco bonus all’interno della piramide. Ebbene, nel gioco bonus si possono vincere premi extra cercando di risolvere indovinelli, facendo una caccia al tesoro o più generalmente aiutando il protagonista della storia a raggiungere i suoi obiettivi.

Le fasi bonus sono presenti nella maggior parte delle video slot, mentre non sono disponibili nelle slot a tema più tradizionale, per una precisa scelta di stile.

Slot machine in modalità demo

Mentre i casinò tradizionali offrono solo giochi con denaro reale, la maggior parte dei casinò online con licenza ADM offrono anche slot in modalità demo. Si tratta di slot machine con gettoni virtuali anziché soldi veri. Le slot gratis possono si possono trovare anche nei siti specializzati come slotmachinegratis.com che offre, più o meno, la stessa varietà di slot dei casinò online. Per giocare ai giochi da casinò online gratuitamente talvolta occorre registrarsi al sito, tuttavia i siti specializzati solitamente non chiedono di registrarsi e consentono di giocare ai loro giochi senza limiti.

Breve ma importante nota finale: se un giorno vi dovesse venir voglia di giocare, ricordatevi di farlo in modo responsabile.