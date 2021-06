Siti in tilt, da Cnn a New York Times: cos’è successo

Un problema ad un fornitore di servizi di cloud computing mette k.o. i siti dei colossi in mezzo mondo. In Italia i siti del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport irraggiungibili per diversi minuti. In entrambi i casi, l’utente si è trovato davanti una pagina con il messaggio ‘Error 503 Service Unavailable’. Lo stesso messaggio è comparso anche sulla pagina del sito del quotidiano britannico Guardian, del New York Times e della Cnn. In tilt anche il sito del governo britannico, disservizi segnalati anche per Reddit e alcuni servizi di Amazon.

A fornire una prima spiegazione provvede il sito Down Detector, che monitora costantemente anomalie e problemi sulla rete: “I report indicano che potrebbe esserci stato un problema di ampie dimensioni per Fastly (fornitore di servizi cloud, ndr) e questo potrebbe avere ripercussioni sui vostri servizi”.