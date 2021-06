Sindaco Matera, ‘qui collaborano tradizione e smart city’

“Matera sta realizzando un modello di sviluppo sostenibile del territorio in grado di preservare il patrimonio e le risorse ambientali e naturali. E’ un modello che punta sull’innovazione, intesa come capacità di avere uno sguardo e un punto di vista nuovi per la crescita dell’intero sistema. La collaborazione tra cultura tradizionale e smart city supera l’effetto di una semplice iniezione di tecnologie per l’efficienza della città, e può generare un processo che si adatta alla forma della comunità e del territorio urbano”. Così il sindaco di Matera Domenico Bennardi, oggi in occasione della presentazione del progetto Grid Futurability Matera.