Siena, annullato il Palio del 16 agosto

Dopo quello del 2 luglio, annullato anche il Palio di Siena del 16 agosto. Lo ha deciso all’unanimità il Consiglio comunale la Carriera in piazza del Campo è ritenuta al momento “non compatibile con l’emergenza pandemica e con le misure di restrizione in vigore”.

“E’ una decisione molto dolorosa ma le condizioni sanitarie non consentono lo svolgimento del Palio del 16 agosto nella forma di Festa che ha per la nostra città”, ha detto il sindaco Luigi De Mossi.

Anche nel 2020 non si corsero i due Palii a causa del Covid. In Comune e tra le Contrade si fa strada l’ipotesi di una carriera straordinaria tra settembre e ottobre, ma la decisione potrà essere presa solo in base all’andamento della pandemia Covid e i risultati delle conseguenti vaccinazioni.