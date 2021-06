Siamo la fine del mondo, il nuovo singolo di Paolo Belli

“Siamo la fine del mondo” (etich. CinicoDisincanto/PB Produzioni, distr. Artist First), il nuovo inedito di Paolo Belli, è un potente grido liberatorio, che arriva dopo un periodo difficilissimo per tutti.

Il nuovo singolo di Paolo Belli

Scritto in collaborazione con Valerio Carboni (già compositore di brani per diversi artisti tra cui Morandi, Masini, Stadio, Nek, Amoroso) e i Nèra, promettente e giovane band toscana, Siamo la fine del mondo è disponibile in rotazione radiofonica a partire da venerdì 18 giugno.



“E allora dimmi cos’è che ci fa respirare… che ci fa divertire“, “ho voglia di abbracciare il mondo stasera“, “viviamo adesso, viviamoci” sono alcuni passaggi del testo che meglio spiegano quanto sia forte la voglia di “ripartenza”, di ritorno alla normalità, alla leggerezza di un concerto estivo, di una serata tra amici, di un ballo a piedi nudi sulla spiaggia.

“Mi piacerebbe che questa canzone potesse diventare un grido di gioia forte e “contagioso” – dichiara Paolo Belli – perché veniamo da un periodo lunghissimo che nessuno di noi avrebbe mai immaginato di vivere, che ha cambiato forse per sempre le nostre vite, ma oggi l’unico desiderio è quello di guardare al futuro con grande ottimismo, grazie anche alla gioia che solo la musica, con la sua energia, sa regalare“.



“Siamo la fine del mondo” è un Funky Pop moderno, suonato dalla Big Band di Paolo Belli, e caratterizzato da un sound che promette di farci cantare e ballare per tutta l’estate, anche negli eventi live che presto vedranno Paolo di nuovo, finalmente, su un palco. “Siamo la fine del mondo” è il primo tassello di un nuovo progetto artistico che porterà Paolo in studio di registrazione nei prossimi mesi per realizzare il nuovo album.