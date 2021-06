Senti la freschezza nei profumi estivi!

Un profumo estivo è ciò che completa il nostro look. Ogni donna cerca di scegliere per sé un profumo che attiri lei e chi la circonda. Oggi abbiamo preparato una selezione dei profumi estivi più alla moda, che occuperanno sicuramente un posto importante nella nostra collezione per tutta l’estate 2021.

Giorgio Armani Acqua di Gioia

Possiamo chiamarlo estate? Decisamente sì! Giocoso, succoso, fresco, dissetante come un bicchiere di Mojito ghiacciato. Le note di apertura confermano in pieno le nostre parole, perché uniscono l’acidità del limone e la freschezza della menta. Nel “cuore” ci sono fiori di peonia, con delicati accenti erbacei. Motivi in ​​legno con note di zucchero alla base. Questo profumo incarna lo spirito onnicomprensivo della natura, permettendoti di gettarti nel mondo dell’armonia e della vera felicità. Nella coloratissima collezione Gioia puoi trovare ancora più “sinfonie estive” per corpo e anima.

Versace Bright Crystal

Guarda la bottiglia: questo cristallo rosa è stato creato appositamente per la stagione estiva. Combina i motivi floreali più delicati immersi in una composizione di ghiaccio. La base è composta da note di ambra e muschio, che rimangono sulla pelle con un aroma incredibilmente leggero. Stai tranquilla: in una calda giornata estiva, questo profumo sulla pelle si rivelerà particolarmente delicato. Questa fragranza rimane da tempo il simbolo della femminilità e tenerezza.

Elizabeth Arden Green Tea

Una vera perla agrumata per ogni collezione estiva! L’eau de toilette Green Tea è famosa per la sua tonificante composizione. Proprio come un vero tè verde! La sua brillante piramide olfattiva è tessuta all’inizio da note agrumate, un motivo legnoso-floreale nel “cuore” e un rinfrescante tandem verde alla base. Qui dominano i veri accordi estivi: tè verde, scorza d’arancia, limone, muschio di quercia. Sono così diversi, ma il loro suono comune ti fa prendere un respiro profondo e perdersi in un’estate spensierata e luminosa.

Caudalie Eau des Vignes

Qualcuno lo chiama il profumo della purezza, qualcuno è innamorato del suo aroma agrumato, qualcuno è convinto che la composizione assomigli a un giardino fiorito dopo una pioggia estiva… Tuttavia, il profumo può essere tranquillamente attribuito agli aromi verdi. Anche la bottiglia ha lo stesso colore succoso e fresco. La fragranza combina accenti di bergamotto con agrumi, fiori di iris dolce e motivi di muschio bianco talcato. Le sfumature erbacee floreali si giocano con note acquatiche e agrumate. La fragranza è ideale per una serata romantica in riva al mare.

Lacoste Eau De Lacoste L.12.12 Pour Elle Eau Fraîche

Se la tua estate deve essere come una vacanza attiva, allora hai trovato il profumo che diventerà il tuo compagno ideale. Questa fragranza di Lacoste combina la freschezza dell’acqua cristallina, succosi spruzzi di pompelmo e mandarino e delicate note floreali di giglio e magnolia. La composizione sorprende per la sua leggerezza, quindi sarà un complemento perfetto sia durante una cena con gli amici, che quando ti affretti a la piscina. Nessuna dolcezza, nessuna piccantezza – solo una leggera brezza estiva.

Concediti un po’ di romanticismo, perché l’estate è il momento in cui la vita diventa più interessante. Chissà, forse uno dei profumi presentati ti cambierà radicalmente la tua vita!