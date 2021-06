Samsung Galaxy S22 Ultra: come sarà?

Il Galaxy S22 Ultra sarà il nuovo fiore all’occhiello di Samsung per il 2022. Come sarà questo smartphone e quali saranno le nuove funzionalità? Abbiamo raccolto le prime indiscrezioni di Letsgodigital.

Se le indiscrezioni si rivelassero corrette, questo sarà senza dubbio uno dei, se non il miglior smartphone del 2022.

Samsung S22 Ultra con S Pen

Proprio come quest’anno, l’Ultra sarà il modello di punta della serie S. Il telefono cellulare avrà alcune funzionalità che non si trovano nei Galaxy S22 e S22+ più economici. Sulla base di tutte le indiscrezioni, il talentuoso grafico Technizo Concept ha realizzato una serie di render di prodotto dell’atteso Samsung Galaxy S22 Ultra 5G in collaborazione con LetsGoDigital.

A partire dalla parte anteriore, non sono previsti grandi cambiamenti in termini di dimensioni dello schermo. La scorsa settimana, Mauri QHD ha annunciato su Twitter che l’S22 Ultra avrà un display da 6,81 pollici. Presumibilmente verrà mantenuta la risoluzione QHD+.

Il modello Ultra sarà l’unico dispositivo della linea 2022 della serie S ad essere dotato di uno schermo LTPO (Low-​Temperature Polycristalline Oxide) con una frequenza di aggiornamento adattiva, come nel caso del Galaxy S21 Ultra. Un altro punto che distingue il modello Ultra dai suoi due fratelli minori è lo schermo arrotondato.

Le differenze di design non si fermano qui, perché anche questa volta Samsung sembra scegliere di fornire solo il modello Ultra con un pannello posteriore in vetro. I due modelli più economici avranno un retro in plastica, che sarebbe una novità per la variante Plus, ma probabilmente avrà un effetto positivo sul prezzo di vendita. Infine, il Galaxy S21 era anche significativamente più economico sul mercato rispetto all’anno prima, in parte a causa del retro in plastica.

Inutile dire che l’S22 Ultra sarà compatibile con la S Pen, proprio come il suo predecessore. Per questo viene utilizzata la tecnologia Wacom. Per la S21 Ultra sono state introdotte due penne stilografiche, oltre a un modello standard senza Bluetooth, è stata annunciata anche una S Pen Pro più grande con funzionalità Bluetooth. Quest’ultimo offre supporto per le funzioni Remote e Air Gestures grazie alla compatibilità Bluetooth, ma non è ancora disponibile.

Per il momento non è noto se la funzionalità della S Pen verrà ulteriormente ampliata con il nuovo modello. Tuttavia, presto verrà annunciato un nuovo stilo, chiamato S Pen Fold Edition. Sarà compatibile con il Galaxy Z Fold 3 e ha un pennino più rotondo e morbido.

Con l’S21 Ultra, la S Pen viene offerta come accessorio opzionale, inoltre sono disponibili diverse custodie per telefono con un vano portaoggetti per la S Pen. Questa strategia verrà probabilmente utilizzata anche con l’S22 Ultra.

Smartphone da gioco con ventola di raffreddamento integrata

Una delle nuove funzionalità di cui si parla online è la modalità Fan attiva . Nel maggio 2021 LetsGoDigital ha scoperto che Samsung Electronics ha registrato un marchio per questo nome, che si riferisce a smartphone e tablet.

Sono già disponibili alcuni smartphone da gioco con ventola integrata, come il Lenovo Legion Phone Duel e il Nubia RedMagic 5s. Non è quindi da escludere che i futuri dispositivi Samsung saranno dotati anche di ventola di raffreddamento.

Per il momento, però, non ci sono indicazioni che puntino ad uno smartphone gaming Samsung dedicato. È quindi almeno altrettanto probabile che questa funzionalità venga integrata nei normali dispositivi di fascia alta del marchio.

Questo ha ispirato Technizo Concept a incorporare in modo univoco la ventola integrata nel suo concept Galaxy S22 Ultra, come illustrato nel video qui sotto. Ai lati del dispositivo è presente una fessura per l’aria di scarico. Internamente, è integrata una ventola di calore adattiva, posizionata direttamente sotto il sistema della fotocamera e il chipset, e sopra la batteria.

Non è chiaro per il momento se il Samsung S22 Ultra avrà effettivamente una ventola, dopotutto richiede un po’ di spazio nell’alloggiamento già sottile. Tuttavia, una ventola sarebbe perfettamente in grado di dissipare efficacemente il calore.

Diversi utenti di S21 Ultra hanno segnalato problemi relativi al surriscaldamento online, quindi non si può escludere che si stia cercando una soluzione solida. Le ventole integrate sono state utilizzate con successo nei personal computer e nei laptop per anni. Ideale durante sessioni di gioco intense, che richiedono molto dal processore e possono quindi causare surriscaldamento.https://www.youtube.com/embed/e905K3GlfwA

Fotocamera sotto il display o no?

Per anni si è parlato online dello sviluppo di una fotocamera sotto lo schermo, in cui la fotocamera selfie viene elaborata sotto lo schermo. Per molto tempo si è ipotizzato che lo Z Fold 3 atteso ad agosto sarebbe stato il primo smartphone Samsung con Under Panel Camera (UPC).

La scorsa settimana, tuttavia, sono apparse online le prime immagini per la stampa del Galaxy Z Fold 3 , dove è ancora possibile vedere una fotocamera perforata sullo schermo flessibile. Non è noto se l’UPC venga elaborato sotto il display di copertura. Potrebbe essere stato deciso all’ultimo minuto di abbandonare l’implementazione, perché la qualità dell’immagine non è ancora sufficiente.

Anche con il Galaxy S22 Ultra rimane incerto se questo dispositivo avrà una fotocamera selfie sotto il display. Diversi leaker hanno recentemente riferito che questo dispositivo avrà effettivamente una fotocamera sotto il pannello.

Tuttavia, questo non è affatto certo. All’inizio di questo mese, il media di notizie sudcoreano Naver ha pubblicato una pubblicazione online, affermando che Samsung rinuncia alla fotocamera sotto il pannello per la serie S22. La produzione di massa richiederebbe più tempo.

Inoltre, la fotocamera sarebbe ancora leggermente visibile, nonostante si trovi sotto lo schermo. Questa notizia non è una sorpresa completa, questi sono anche i principali svantaggi dello ZTE Axon 20 , il primo smartphone al mondo a incorporare la fotocamera selfie sotto lo schermo.

Resta da vedere se il Galaxy S22 Ultra sarà dotato o meno di una fotocamera selfie sotto lo schermo. Secondo Naver, dobbiamo essere pazienti fino alla seconda metà del 2022, quando il Galaxy Note 22 è in programma. Ad ogni modo, questa nuova tecnologia per fotocamere è il futuro, anche se i fan della serie S potrebbero dover aspettare fino al Galaxy S23 Ultra nel 2023…

Il Galaxy S21 Ultra ha una fotocamera selfie da 40 megapixel, che è stata utilizzata anche nell’S20 Ultra. Rimane sconosciuto per il momento se il nuovo modello sarà dotato dello stesso sensore quad-bayer da 40MP con autofocus. Questo non è improbabile, tuttavia, finalmente il focus in termini di sviluppo sarà sulla fotocamera sotto il pannello.

La migliore fotocamera per smartphone di Samsung

Tuttavia, ciò non significa che non vengano apportate modifiche all’area della fotocamera con la serie S22. Al contrario, questa volta Samsung sembra avere grandi progetti per la fotocamera. Da tempo si racconta che il produttore sudcoreano abbia avviato una collaborazione con la giapponese Olympus.

In qualità di produttore leader di fotocamere, Olympus ha una grande conoscenza interna nel campo delle fotocamere e degli obiettivi del sistema digitale. Non è certo inconcepibile che questa conoscenza venga ora utilizzata per modellare il sistema di fotocamere della nuova serie S, soprattutto perché diversi produttori di smartphone hanno cercato di collaborare con i principali produttori di fotocamere e/o obiettivi. Pensa a OnePlus con Hasselblad, Huawei con Leica, Sony con Zeiss ecc.

Una delle nuove funzionalità della fotocamera dell’S22 Ultra sarà lo zoom ottico continuo, secondo quanto riportato da Ice Universe tramite Weibo . Ciò può fornire un enorme valore aggiunto rispetto alle opzioni attuali. L’S21 Ultra ha due teleobiettivi fissi con zoom ottico 3x e 10x. Se scegli un valore intermedio, come lo zoom 5x, l’immagine verrà ritagliata, il che andrà a scapito della qualità dell’immagine. Questo non è il caso con uno zoom ottico continuo e la qualità dell’immagine rimane buona. Questa tecnologia deriva dalle fotocamere digitali di sistema .

Un’altra caratteristica che probabilmente debutterà nel Samsung S22 Ultra è la tecnologia della fotocamera con spostamento del sensore, un sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine in cui è stabilizzato il sensore, invece dell’obiettivo. Questa è anche una caratteristica delle fotocamere professionali ed è anche conosciuta come In Body Image Stabilization (IBIS). Ora è utilizzato anche negli smartphone, Apple è stata la prima a fornire l’ iPhone 12 Pro Max con un OIS di spostamento del sensore l’anno scorso .

Il sito olandese Galaxy Club ha riferito all’inizio di quest’anno che Samsung sta testando anche un telefono con un sistema di stabilizzazione dell’immagine con spostamento del sensore. Ciò potrebbe significare che questa funzionalità verrà applicata per la prima volta con il prossimo modello di punta. Olympus ha sicuramente esperienza sia con lo zoom ottico continuo che con la tecnologia di spostamento del sensore.

Per quanto riguarda il design della fotocamera, con la serie S21 il design della fotocamera è stato completamente rivisto. L’isola della fotocamera si estende fino al lato e alla parte superiore del dispositivo e conferisce al telefono un carattere ancora più distintivo. Questo design aggiornato dovrebbe essere implementato anche nella line-up S22.

Al momento in cui scriviamo, sono note poche informazioni sulla configurazione della fotocamera del Samsung S22 Ultra. Il modello attuale è dotato di una quad camera composta da una fotocamera grandangolare da 108 MP, una ultra grandangolare da 12 MP e due teleobiettivi da 10 MP con zoom ottico 3x e 10x.

Presumibilmente questo assetto sarà rivisto. Nel marzo di quest’anno, Samsung Exynos ha pubblicato un tweet online affermando che il chip Exynos 2100 offre supporto per fotocamere da 200 megapixel. Questa notizia non è stata un incidente isolato , poiché Ice Universe ha riferito all’inizio di quest’anno che è in fase di sviluppo un nuovo sensore di immagine Samsung ISOCell da 200 MP, che sarà annunciato nel 2021.

Per i rendering del prodotto, Technizo Concept ha ipotizzato che il Galaxy S22 Ultra sarà dotato di una fotocamera principale da 200 MP. Inoltre, il concept design include una fotocamera ultra grandangolare e due teleobiettivi, che sono posizionati insieme all’AF laser in una disposizione quadrata, con il flash in mezzo.

Se il nuovo modello di punta è effettivamente dotato di un sensore di immagine da 200 megapixel, non è escluso che ne sentiremo parlare ancora ad agosto. Proprio come il sensore da 108 MP è stato presentato ad agosto all’epoca, e poi ha debuttato nell’S20 Ultra sei mesi dopo.

SoC Samsung Exynos con GPU AMD e ray tracing

La collaborazione con Olympus non è l’unica cosa che conta. Il mese scorso, durante la fiera dei computer taiwanese Computex 2021, è stato annunciato che AMD ha stretto una partnership con Samsung per migliorare la prossima generazione di chipset Exynos. I nuovi modelli 2022 della serie S dovrebbero essere i primi smartphone Samsung con una GPU AMD.

Il chipset Exynos 2200 in sviluppo con GPU AMD RDNA2 dovrebbe essere annunciato ufficialmente entro la fine dell’anno. Anche il ray-tracing e l’ombreggiatura a tasso variabile saranno supportati per la prima volta, ha confermato al Computex il CEO di AMD Lisa Su.

Il ray-tracing era precedentemente disponibile solo sui PC da gioco. L’anno scorso, Sony PlayStation 5 e Xbox Series X sono state le primissime console di gioco ad essere dotate di ray-tracing hardware, sempre di AMD.

Il ray-tracing è una tecnica di rendering che rende le immagini di gioco molto più realistiche migliorando le ombre e la riflettività. È una caratteristica acclamata delle nuove console di gioco di Sony e Microsoft e fornirà senza dubbio anche un valore aggiunto nell’S22 Ultra.

L’ombreggiatura a velocità variabile (VRS) è una tecnica in cui la velocità di ombreggiatura varia per le diverse parti del fotogramma. Questo riduce il carico sulla GPU.

Tecniche come il ray-tracing e l’ombreggiatura a velocità variabile sembrano indicare che Samsung vuole scommettere di più sui giochi con l’S22 Ultra, nel qual caso anche la suddetta ventola tornerà utile.

Normalmente, i modelli della serie S sono alimentati da due diversi chipset a seconda della regione. Oltre a un nuovo processore Exynos, verrà annunciato anche un nuovo chip Qualcomm Snapdragon competitivo, presumibilmente lo Snapdragon 895 (o Snapdragon 898).

Secondo quanto riferito, il Qualcomm Snapdragon 895 presenta una CPU Kyro 780 personalizzata, basata sull’architettura ARMv9, e una GPU Adreno 730. Sarà supportata anche la RAM LPDDR5 quad-channel. Sia il nuovo Exynos che Snapdragon SoC sono cotti secondo il processo a 4 nm, secondo Mauri QHD .

Naturalmente, anche il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G sarà dotato di memoria più che sufficiente. Online si parla di 16GB di RAM e non meno di 1TB di memoria di archiviazione.

Ciò potrebbe anche significare che la capacità di archiviazione minima sarà aumentata a 256 GB. C’è da sperare, dal momento che la memoria non può più essere espansa con una scheda di memoria microSD in questi giorni. Inoltre, è ovvio che comparirà anche una variante da 12 GB di RAM.

Smartphone Android 12 con interfaccia One UI 4.0

I modelli Galaxy S22 saranno i primi telefoni Samsung a funzionare immediatamente su Android 12. Il mese scorso, durante la conferenza annuale I/O, Google ha reso disponibile per il download la versione pubblica di Android 12 Beta , dando a tutti una prima impressione del nuovo sistema operativo di Google.

La versione 12 presenta un’interfaccia ridisegnata con widget aggiornati e una barra di notifica aggiornata. Sono inoltre disponibili ulteriori impostazioni sulla privacy e le impostazioni generali sono raggruppate in un unico pulsante. Poiché questa è attualmente una versione beta, alcune impostazioni e/o funzionalità potrebbero cambiare in base al feedback degli utenti.

Google dovrebbe annunciare ufficialmente il sistema operativo Android 12 ad ottobre, mentre contemporaneamente verrà introdotta anche la nuova serie Google Pixel 6, come i primi smartphone a funzionare con il nuovo sistema operativo. Contemporaneamente verrà probabilmente annunciato anche il primo Google Pixel Watch .

Non molto tempo dopo, verrà presentata la rinnovata interfaccia One UI. Samsung probabilmente inizierà a lanciare Android 12 sui modelli Galaxy S21 alla fine del 2021 . I primi screenshot di One UI 4.0 sono apparsi online all’inizio di questo mese, mostrando che l’interfaccia grafica sarà notevolmente adattata e più strettamente abbinata al tema “Material-You” sugli smartphone Google Pixel.

Samsung offre ora 3 anni standard di aggiornamenti del sistema operativo e 4 anni di aggiornamenti di sicurezza per la maggior parte dei nuovi smartphone, inclusi tutti i dispositivi della serie Galaxy S. Questo è un grande vantaggio, perché in questo modo hai la certezza di un software aggiornato e delle funzioni più recenti per un tempo extra lungo.

Nessun altro produttore di smartphone Android ha una politica di aggiornamento così buona. Anche per questo motivo, gli smartphone Samsung sono ancora molto richiesti, nonostante i modelli cinesi siano spesso più economici sul mercato.

Batteria e accessori opzionali

Il Galaxy S21 Ultra ha una batteria da 5.000 mAh. Per il momento, non è noto se l’S22 Ultra abbia una batteria di capacità comparabile. Non ci aspettiamo in ogni caso grandi cambiamenti, anche viste le dimensioni del display e il display LTPO rimangono invariati. Inoltre, l’attuale durata della batteria di circa 16 ore è già al di sopra della media.

All’inizio di quest’anno, sono emerse immagini di un caricabatterie da 65 W (EP-TA865). Ad oggi, questo adattatore da viaggio non è stato rilasciato. Non è da escludere che questo dovrà attendere fino al rilascio dell’S22. Tuttavia, non si sa mai con Samsung, perché sebbene l’S20 Ultra fosse compatibile con un caricabatterie da 45 W, questo è stato ridotto a soli 25 W cablati / 15 W di ricarica wireless con l’S21 Ultra.

La serie Galaxy S21 sono i primi smartphone Samsung ad essere consegnati senza caricabatterie e senza auricolari. Da allora, l’azienda ha esteso questa politica ad altri prodotti Galaxy, incluso il tablet Galaxy Tab S7 FE . Lo smartwatch Galaxy Watch 4 , atteso ad agosto, verrà consegnato anche senza caricatore, come recentemente emerso da un certificato 3C rilasciato in Cina.

Tutto sommato, puoi presumere che la serie Galaxy S22 verrà consegnata anche senza adattatore. Anche se un vecchio caricabatterie sarà utilizzabile nella maggior parte dei casi, molto probabilmente non offrirà la stessa velocità di ricarica. Naturalmente, vari caricabatterie e pad di ricarica wireless sono offerti come accessori opzionali. Per un adattatore da viaggio da 15 W attualmente paghi, in sconto, 15 €. Il prezzo dei caricabatterie wireless è un po’ più alto e arriva fino a circa 55€ per un Wireless Charger Trio.

Durante il periodo di pre-ordine della serie S21, Samsung ha istituito una promozione negli Stati Uniti in cui hai ricevuto fino a $ 200 di credito in negozio e un Galaxy SmartTag gratuito. Il credito del negozio potrebbe essere utilizzato per acquistare accessori, come un caricabatterie o una copertura. In Europa, la promozione del preordine sembrava leggermente diversa, oltre a un Galaxy SmartTag , i clienti hanno ricevuto il Galaxy Buds Pro in regalo con l’S21 Ultra. Una promozione simile potrebbe essere impostata durante la prevendita del prossimo anno.

In ogni caso, è in linea con le aspettative che verranno annunciati anche nuovi auricolari wireless all’interno della line-up Galaxy Buds ai tempi della serie S22. Prima di allora, i Galaxy Buds 2 sono attesi per la prima volta, questo auricolare in-ear farà la sua comparsa ad agosto durante il principale evento Galaxy Unpacked.

Inoltre, è probabile che anche la S Pen non sia fornita di serie da Samsung. Questo stilo sarà offerto anche come accessorio opzionale. L’attuale S Pen per S21 Ultra costa circa € 40. Anche la S Pen Pro da $ 70 dovrebbe essere disponibile per allora.

Infine, per i nuovi modelli della serie S sarà indubbiamente resa disponibile una nuova gamma di custodie e cover. Il produttore sudcoreano è noto per aver rilasciato una vasta gamma di custodie per telefoni. Ad esempio, sono disponibili una cover Smart View e una cover in silicone per S21 Ultra, entrambe disponibili con o senza un vano portaoggetti S Pen.

Inoltre Samsung propone la Clear View Cover, la LED View Cover, la Leather Cover, la Protective Standing Cover, la Clear Standing Cover, la Clear Protective Cover e infine la Clear Cover trasparente. Con alcune custodie per smartphone, il sistema di fotocamere è ben protetto, con altre lo è meno. In ogni caso ce n’è per tutti i gusti, con una scelta di diversi colori e prezzi che vanno dai 20€ ai 70€ circa.

Informazioni sulla data di uscita e sul prezzo del Samsung Galaxy S22 Ultra

Prima di approfondire il prezzo previsto e la data di rilascio, esaminiamo prima i colori. Samsung immergerà senza dubbio i suoi nuovi modelli della serie S in una serie di nuove varianti di colore. Per la visualizzazione 3D, Technizo Concept ha optato per cinque eleganti versioni con una tavolozza di colori scuri, che di solito funzionano bene con gli utenti aziendali: nero, argento, blu, verde e rosso.

Guardando al modello attuale, si è scelto per l’S21 Ultra di rendere disponibili due colorazioni standard; Phantom Black e Phantom Silver. Inoltre, sono disponibili tre colori Custom; Phantom Titanium, Phantom Navy e Phantom Brown: queste varianti esclusive possono essere acquistate esclusivamente tramite il sito Web Samsung e sono prodotte su ordinazione. È del tutto possibile che una strategia simile venga scelta con l’S22 Ultra.

Al momento si hanno poche informazioni sul prezzo. L’S21 Ultra 5G ha avuto un prezzo di partenza di € 1.250 (12 GB/128 GB) all’inizio di quest’anno. Ciò ha messo sul mercato il modello Ultra in meno di 100 euro rispetto all’anno precedente. L’S22 Ultra sarà probabilmente immesso sul mercato per la stessa cifra del suo predecessore, ovvero un massimo di 50€ in più. I prezzi indicati sono per un singolo dispositivo senza SIM, senza abbonamento.

La seconda metà del 2021 deve ancora arrivare, il che significa che ci vorrà un altro semestre prima che la serie Galaxy S22 venga annunciata ufficialmente. Si prevede che, come per la serie S21, verrà scelto un evento introduttivo nel gennaio 2022.

Con questo, Samsung sembra rompere con la tradizione di annunciare i modelli della serie S a febbraio. Optando per un’introduzione e un rilascio a gennaio, c’è una migliore diffusione con i dispositivi introdotti durante l’evento Galaxy Unpacked Summer, che di solito viene organizzato ad agosto.

Normalmente, Samsung utilizza un periodo di circa due settimane tra l’introduzione e il rilascio dei suoi smartphone di fascia alta. Sarà comunque possibile subito dopo l’introduzione (o al massimo due giorni dopo) effettuare un preordine, che sarà senza dubbio legato ad un’interessante promozione dei saldi.

Maggiori dettagli sulla line-up Samsung Galaxy S22 saranno senza dubbio annunciati nei prossimi mesi. Non appena ci saranno altre novità da segnalare, vi terremo informati!