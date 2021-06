Samsung Galaxy Note 21: il punto della situazione

E’ un periodo incerto per una della serie di phablet Android più discusse: Galaxy Note, tra i dispositivi premium della coreana Samsung, non vedrà probabilmente un successore quest’anno, nonostante il successo riscosso da Note 20 e dalla sua versione top Note 20 Ultra 5G nel 2020.

La novità è stata diramata negli ultimi giorni, mietendo abbastanza delusi tra chi dava per certa l’uscita del device, ma ad un attento esame della condizione attuale del mondo smartphone è una conseguenza naturale del periodo di estrema incertezza che hanno vissuto le case produttrici, in termini di rifornimento dei componenti e disponibilità delle filiere produttive.

Non ci sarà nessun Samsung Galaxy Note 21 quest’anno, una decisione che già a Gennaio scorso ha portato il produttore ad estendere la compatibilità della famosa S-Pen agli smartphone top Galaxy S21, un fatto inedito visto che il celebre pennino è sempre stato un valore aggiunto della serie Note.

I fan della gamma di phablet Android non dovranno comunque disperare, perché Samsung ha in programma di dare la luce a Note 21 nel 2022, dopo circa un anno di dubbiosa attesa.

Una scelta certamente saggia, dato che si tratta di un device che continua a ricevere una buona risposta da parte del pubblico Android, e che malgrado l’avvento della serie di pieghevoli Galaxy Z Fold conserva un forte ascendente.

Ad irrobustire le performance di Samsung Galaxy Note 21 concorrerà una scheda tecnica con molte novità di rilievo, tra cui un chipset Snapdragon su tutti i modelli, un display Quad HD, fotocamera a 4 sensori e frequenza refresh schermo a 120 Hz.

Il tutto, racchiuso in un “corpo” solido creato con materiali premium (da definire se si tratterà di vetro o metallo). Il debutto di Galaxy Note 21 non avverrà prima dell’estate 2022, ma abbiamo la certezza che le indiscrezioni e l’hype per il dispositivo inizieranno a fioccare con l’arrivo delle prime schede tecniche dei prototipi.