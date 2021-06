Rolls-Royce Cullinan: allo studio la variante EWB a passo lungo

Introdotta nel 2018, la Super SUV britannica Rolls-Royce Cullinan dovrebbe essere disponibile prossimamente nell’inedita variante EWB a passo lungo. Il debutto di questa nuova configurazione sarebbe fissato per l’anno prossimo, quando la vettura potrebbe essere sottoposta al restyling di metà carriera.

L’attuale versione standard della Rolls-Royce Cullinan misura 534 cm in lunghezza e 330 cm nel passo, mentre sotto al cofano è alloggiato il motore a benzina 6750 V12 biturbo da 571 CV di potenza e 850 Nm di coppia massima. Come la berlina Ghost EWB, potrebbe essere più lunga di circa 25 centimetri.

Tuttavia, stando alle indiscrezioni, la nuova Rolls-Royce Cullinan EWB potrebbe essere lunga quasi sei metri. Infatti, potrebbe avere le stesse dimensioni dell’ammiraglia Phantom che misura 583 cm in lunghezza e 357 cm nel passo. Per quanto riguarda le prestazioni, la potenza del suddetto propulsore potrebbe essere incrementata fino a 600 CV. Infine, non sono escluse le declinazioni speciali Black Badge e Fux Orange, con le specifiche colorazioni per la carrozzeria.