Roland Garros, Nadal batte Sinner e Musetti ko con Djokovic

Jannik Sinner battuto da Rafa Nadal negli ottavi di finale del Roland Garros. Dopo la sconfitta di Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic, esce di scena anche l’altro baby azzurro nel quarto turno dello Slam parigino.

Sinner spreca la chance migliore nel primo set. Si porta sul 5-3, ma non riesce ad aggiudicarsi il parziale. Nadal cambia marcia, recupera il break e mette la freccia: il mancino sale 6-5 e chiude 7-5 dopo 1h04′ strappando nuovamente il servizio al rivale. L’iberico prende subito il largo nella seconda partita e gestisce il vantaggio fino al 6-3 che arriva dopo 1h48′. Il terzo set non ha storia: Nadal chiude 6-0, game over.