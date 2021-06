Matteo Berrettini k.o. contro Novak Djokovic nei quarti di finale del Roland Garros. L’azzurro, numero 9 del tabellone, è stato sconfitto dal serbo, numero 1 del ranking e del seeding parigino. Djokovic si è imposto per 6-3, 6-2, 6-7 (5-7), 7-5 in 3h28′ e in semifinale affronterà lo spagnolo Rafa Nadal.