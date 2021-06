Roby Facchinetti: in radio “L’ultima parola”

Sarà un’estate ricca di impegni quella di Roby Facchinetti: dall’uscita dell’ultimo inedito dell’album, alla partenza di un tour estivo fino agli incontri con i lettori per la presentazione del suo romanzo “Katy per sempre”.

Il nuovo singolo di Roby Facchinetti

Da venerdì 18 giugno sarà in rotazione radiofonica L’ultima parola firmato da Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio, che aveva dedicato queste toccanti parole all’amico Valerio Negrini, dichiarando «è il brano che più mi coinvolge tra gli inediti di questo album di Roby ricco di forte emozioni». L’ultima parola, dedicato alla scomparsa improvvisa del fondatore e paroliere dei Pooh, che aveva lasciato gli amici, appunto, «senza un’ultima parola», oggi, con la perdita anche di Stefano, assume un significato ancora più profondo.

«Avevo condiviso con Stefano l’idea di uscire con questo singolo a Natale, poi avevamo scelto insieme Invisibili» racconta Roby «adesso mi trovo a uscire con un brano dedicato non solo a Valerio ma anche a lui».

Il tour estivo 2021 di Roby Facchinetti

Da luglio, poi, Roby Facchinetti porterà la sua musica dal vivo offrendo due versioni del tour: La musica è vita che lo vedrà sul palco con la sua band e l’altra in una versione per grande orchestra dal titolo Simphony Version. Sarà l’occasione per ascoltare nuovi e vecchi successi in luoghi suggestivi del nostro paese, fra bellezze architettoniche come la Basilica di Collemaggio a L’Aquila, la piazza del Duomo neoclassico di Cologna Veneta, e piazza Giorgione a Castelfranco Veneto e suggestivi paesaggi naturali come il Bosco degli artisti di Falcade.

Il libro

I fan potranno, infine, incontrare Roby Facchinetti in due speciali appuntamenti firma-copie del libro Katy per sempre, edito da Sperling & Kupfer e uscito lo scorso settembre: il 1 luglio al Parco Università di Fisciano (SA) e il 9 luglio a Il Libro Possibile di Polignano a mare.