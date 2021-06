Roberta Capua e Benedicta Boccoli tra le ospiti di Monica Setta a Isoradio

Su Isoradio, Roberta Capua, Paola Quattrini, Benedicta Boccoli e Antonella Martinelli saranno le ospiti di “Parla con lei – Storie di donne che fanno la differenza” ideato e condotto da Monica Setta sabato 5 e domenica 6 giugno, dalle 16.

Le anticipazioni della puntata del 5 giugno

Nella puntata di sabato 5 giugno, la conduttrice Roberta Capua svelerà le emozioni per il ritorno in tv con “Estate in diretta” su Rai 1, insieme al giornalista Gianluca Semprini, dopo alcuni anni di assenza dal piccolo schermo in seguito alla nascita del figlio Leonardo. Inoltre la giornalista Antonella Martinelli da 25 anni autrice di “Porta a Porta” con Bruno Vespa racconterà come è riuscita a conciliare famiglia e carriera.

Le anticipazioni della puntata del 6 giugno

Domenica 6 giugno, sempre alle ore 16, sarà invece ospite l’attrice Paola Quattrini parlerà del ritorno sulle scene con due spettacoli, che hanno caratterizzato l’apertura delle stagioni al teatro Manzoni di Roma e a Milano insieme a Paola Barale. La regista Benedicta Boccoli, autrice del cortometraggio “La confessione”, che sta facendo incetta di premi in Italia e all’estero e che svelerà per la prima volta la sua malattia e l’amore per Maurizio Micheli.