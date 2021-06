Riforma ammortizzatori, Orlando: “Siamo a ultimo miglio”

“Io confido ci possa essere questo obiettivo”. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando risponde alla domanda se la riforma degli ammortizzatori sociali sarà pronta entro l’estate in una intervista a Rainews dal G20 di Catania. “Siamo all’ultimo miglio” spiega Orlando.

“Sto facendo dei colloqui bilaterali in queste giornate, poi al ritorno da Catania incontrerò – spiega – i ministri competenti che ancora non sono stati coinvolti, poi faremo un vaglio dei costi e quindi saremo pronti per produrre un testo scritto da sottoporre alle parti sociali. Penso che i tempi sui quali ci eravamo impegnati saranno rispettati”.

“Si tratta di capire quale veicolo normativo sia più adatto per recepire tutta o parte della riforma; se farla in un unico interventi o farla in più interventi” ma il lavoro sulla definizione dell’impianto é “ultimato siamo veramente – conclude – all’ ultimo miglio”.