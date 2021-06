realme annuncia la data di lancio a livello globale di realme GT e della nuova strategia AIoT

Milano, 8 giugno 2021 — realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, presenterà il suo attesissimo flagship del 2021, realme GT, in occasione di un evento in live streaming che si terrà martedì 15 giugno alle ore 14:00.

Con il claim “Il flagship veloce come la luce”, realme GT incarna la mission “Dare to Leap” dell’azienda, grazie a un design e una tecnologia all’avanguardia in grado di offrire ai giovani l’essenza originale dell’esperienza Grand Touring (GT).

In concomitanza con il lancio globale di realme GT, l’azienda annuncerà anche la sua nuova strategia AIoT e nuovi prodotti della serie realme TechLife. Con l’ulteriore sviluppo di un ecosistema AIoT ad ampio raggio, realme aspira a migliorare ogni aspetto della vita dei giovani consumatori, rispondendo alle loro esigenze tecnologiche in ogni contesto, da quello personale a quello familiare, passando per i viaggi.

All’evento di lancio il CEO di realme Sky Li terrà il discorso di apertura, per poi lasciare la parola a Madhav Sheth, VP e CEO di realme India ed Europa, per una panoramica della strategia di realme a livello mondiale. Inoltre, Johnny Chen, Global Head of Brand Marketing di realme, lancerà ufficialmente realme TechLife, l’ecosistema AIoT aggiornato dell’azienda, mentre Alessio Bradde, Product Marketing Manager di realme, presenterà realme GT al pubblico globale. Infine, Kwan Jun

Jie, Senior Product Marketing Manager di realme, concluderà l’evento svelando la nuova linea di prodotti AIoT del brand.

realme GT, il primo flagship di realme del 2021, ha suscitato grande entusiasmo. L’azienda è infatti determinata a stabilire nuovi standard di eccellenza per quanto riguarda l’esperienza dei giovani consumatori di tutto il mondo con dispositivi top di gamma.

L’evento si terrà martedì 15 giugno alle ore 14:00 e verrà trasmesso sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di realme.

Informazioni su realme



realme è un marchio tecnologico specializzato nella fornitura di smartphone e prodotti AIoT di alta qualità su scala globale. Il claim dell’azienda è “Dare to Leap” e fa appello alla capacità dei giovani di osare nell’utilizzare le ultime novità in fatto di tecnologia e design. realme è il settimo marchio di smartphone al mondo ed è stato riconosciuto come uno dei principali brand di telefonia secondo le statistiche di Counterpoint sulle spedizioni globali di smartphone nel terzo trimestre del 2020. Nel 2019, le spedizioni globali di smartphone realme hanno raggiunto i 25 milioni con un tasso di crescita su base annua dell’808%, rendendo l’azienda il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo per quattro trimestri consecutivi dal 2019 al secondo trimestre del 2020. realme è entrata in 61 mercati in tutto il mondo, tra cui Cina, Sud-est asiatico, Asia meridionale, Europa, Russia, Australia, Medio Oriente, Africa con una base di utenti globale di oltre 70 milioni.

