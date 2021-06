Rare Champagne presenta la sua ultima creazione, Rare Millésime 2008, nel cuore della Galerie Aveline – Parigi

Un vino dalla freschezza infinita, dall’eleganza intramontabile, dalla straordinaria longevità

REIMS, Francia, 8 giugno 2021 /PRNewswire/ — Rare Champagne, un vino dalle eccezionali caratteristiche, presenta oggi, ai wine lovers di tutto il mondo, Rare Millésime 2008. Il lancio virtuale avrà luogo nel cuore di Parigi, presso la Galerie Aveline.

Marella Rossi ha scelto Rare Champagne per impreziosire l’ambiente che ospita la sua esposizione “Les Petits Plats dans les Grands” che omaggia il 280mo anniversario della Manufacture de Sèvres. A sua volta, la Manufacture de Sèvres ha scelto la Galerie Aveline per creare un evento nel mondo esterno e promuovere la Cucina Francese, entrata a far parte del patrimonio dell’UNESCO da oltre un decennio.

«L’esposizione, curata da Camille Leprince e dalla stessa Marella, ci consente di affermare le fondamenta della nostra storia. Siamo felicissimi di farne parte. E’ come un dono. » spiega Maud Rabin, responsabile mondiale del marchio Rare Champagne.

Dalla sua prima creazione nel 1976, Rare Champagne ha prodotto solo dodici millesimi di Rare Millésime Brut & Rosé, tutti dall’impareggiabile qualità: Rare Millésime 1976, 1979, 1985, 1988, 1990, 1998, 1999, 2002, 2006 e 2008 e Rare Rosé Millésimes 2007 e 2008.

Ogni millesimo è un’assoluta opera d’arte. Ma ancora più importante, ogni annata è il lavoro derivato dalla passione dello Chef de Caves, Régis Camus. Rare Millésime 2008 riflette l’armonia tra lo stato d’animo di Régis Camus e ciò che la Natura ci ha donato. Fedele alla firma di Rare Champagne, la precisione di Rare Millésime 2008, pura e netta, racchiude in sè una vivacità, una complessità ed una longevità che si spinge verso l’infinito. Tutte sensazioni che richiamano una primavera perenne.

A proposito di questo nuovo millesimo, Régis Camus ha dichiarato:

«Per me Rare Millésime 2008 incarna lʼinfinito, sia con la sua giovinezza che con la sua freschezza, che si manifestano nella loro illimitata ricchezza e persistenza. Queste sensazioni si intrecciano nel palato in un ciclo costante di sapori, ciascuno più preciso e armonioso del precedente. Sebbene sia già estremamente piacevole da bere, questa annata ha acquisito unʼeccezionale complessità e un carattere minerale, costellato da note di spezie esotiche che promettono una longevità infinita.»

Mentre la maggior parte delle maison di Champagne hanno presentato la loro Tête de Cuvées Brut 2008 nel 2018, Régis Camus non l’ha fatto e ha continuato a degustare il vino in cantina fino a quando, nel 2021, il suo «atto d’amore» ha dimostrato di essere finalmente pronto per essere presentato agli amanti di vino di tutto il mondo.

