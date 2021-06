Ranieri (E-Distribuzione): ‘Matera smart city, qui la rete elettrica del futuro’

“La scelta di una città come Matera per sperimentare la rete elettrica del futuro non è casuale. Il progetto, che potrà essere replicato in altre aree del Paese, permetterà di mettere in campo tecnologie, energie e risorse per rispondere alle esigenze specifiche del Comune e della sua straordinaria conformazione urbana, abilitando la trasformazione in una vera e propria smart city e dimostrando come la bellezza del territorio possa convivere e integrarsi perfettamente con l’innovazione”. Così Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-Distribuzione, presentando oggi il progetto Grid Futurability Matera.

“Riteniamo che dalle città debba partire la rivoluzione energetica. Il punto è – aggiunge – se questa transizione la vogliamo subire o accompagnare. La nostra visione di città smart è quella di un ecosistema vivente in cui le fonti di energia rinnovabile prenderanno il posto di quelle fossili, dove i cittadini responsabilizzati si riapproprieranno della propria identità energetica, dove lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione mettano in condizione tutti i cittadini gestire il proprio budget energetico e così favorire e stimolare forme di trasporto sostenibile. Tutto si deve fondere in una visione integrata e per farlo le infrastrutture devono adeguarsi per tempo. Vogliamo fare di Matera l’esempio più alto, evoluto e completo di questa visione di smart city e smart grid necessarie”.