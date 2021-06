RaiPlay, Costantino della Gherardesca ospite di PlayMag

Giornalista, conduttore televisivo di nobili origini, Costantino della Gherardesca sarà l’ospite d’onore della prossima puntata di PlayMag, il magazine di RaiPlay dedicato allo spettacolo e pensato prevalentemente per i millennials.

Disponibile dal 2 giugno, l’ottavo episodio vedrà proprio il conduttore di “Pechino Express” raccontarsi attraverso un’intervista esclusiva a Livio Beshir, per presentare il suo ultimo progetto, il podcast ARTEFATTI.

L’inviata speciale Nicole Rossi ci porterà invece a fare un “viaggio” nel mondo dei fumetti, intervistando il fumettista Dado. Nel corso della puntata scopriremo anche la Quadriennale d’arte 2020 FUORI, al Palazzo delle Esposizioni, mentre per quanto riguarda il cinema verranno presentate due nuove uscite: “Morrison”, diretto da Federico Zampaglione e con Lorenzo Zurzolo, e “Fortuna” di Nicolangelo Gelormini, con Valeria Golino e Pina Turco.

Il programma chiude sulle note di “Tattica”di Fulminacci.

Nella nuova edizione di PlayMag viene presentato lo spettacolo in tutte le sue forme: cinema, serie tv e fiction italiana, musica, fotografia, teatro, moda e molto altro, con ospiti ed interviste in esclusiva. Tutte le puntate integrali, così come le interviste esclusive, sono sempre disponibili online su RaiPlay. La regia è affidata a Matteo Bini.