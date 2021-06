Rai1, le novità della stagione 2021/2022: squadra che vince non si cambia!

Rai1, ecco le novità della stagione 2021/2022 presentate durante la conferenza stampa odierna.

“Squadra che vince non si cambia!” è il claim dell’emittente diretta sapientemente da Stefano Coletta che ha confermato gran parte del blocco di successo delle ultime stagioni. Novità sarà il debutto di Alessandro Cattelan nella tv di stato.

Stefano Coletta

Come vi avevamo anticipato qualche settimana fa, Monica Setta e Tiberio Timperi saranno al timone di Uno Mattina in Famiglia a partire dal 18 settembre. L’appuntamento del weekend di Rai1 vedrà riconfermato, per il terzo anno consecutivo, il tandem composto dai due validissimi giornalisti di lungo corso.

Tre è il numero perfetto anche per Linea Verde: la stagione 2021/2022 vedrà nuovamente la coppia Beppe Convertini – Ingrid Muccitelli alla loro terza edizione alla conduzione del programma che racconta la bellezza e i sapori dell’Italia.

Linea Verde

Anche per Mara Venier e Francesca Fialdini sarà la terza stagione consecutiva alla conduzione rispettivamente di Domenica In e Da Noi A ruota libera. Entrambi gli appuntamenti riprenderanno il 19 settembre.

In settimana

Dal lunedì al venerdì ci sarà l’appuntamento con Serena Bortone e il suo Oggi è un altro giorno. La novità della stagione televisiva 2020/2021 è stata così riconfermata a pieni voti da Coletta e riprenderà il 13 settembre.

Oggi è un altro giorno, con Serena Bortone

Così come la conduzione in solitaria di Alberto Matano a La Vita in diretta che tornerà dal 14 settembre.

Alberto Matano

Sempre dal 13 settembre Antonella Clerici torna con la nuova edizione di E’ Sempre Mezzogiorno, lo show quotidiano che usa la cucina come contesto in cui parlare con gli ospiti fissi del programma, giocare con il pubblico a casa, intervistare ospiti noti, coltivatori e produttori vanto del made in Italy.

Il preserale

Flavio Insinna rimarrà al timone de L’eredità. Amadeus, invece, condurrà ancora una volta I soliti ignoti.

In prima serata

Tornerà Carlo Conti con una nuova edizione di Tale e quale Show. Debutta su Rai1 Alessandro Cattelan con Da grande, uno show unico dove convivono canto, ballo, divertimento e approfondimenti, attraverso monologhi, performance e interazioni con gli ospiti.

Il 2 e 9 ottobre 2021 Amadeus condurrà ARENA 60-70-80, due appuntamenti pieni di vita, musica e racconti sulla disco- grafia degli anni ‘60/70/80 dall’Arena di Verona.

Rimarranno eventi cult come Ballando con le stelle e The Voice Senior.

Gli altri appuntamenti del weekend

Spazio come di consueto, il sabato, con Buongiorno Benessere condotto da Vira Carbone.

Il sabato di Rai1 annovererà anche Linea Verde Life, con Marcello Masi e Daniela Ferolla.

Nuova veste per Il caffè di Raiuno che vedrà anche per il prossimo anno Pino Strabioli e Roberta Ammendola.

Non mancherà Italia sì con Marco Liorni, Linea Blu con Donatella Bianchi e Fabio Gallo, Linea Bianca con Massimiliano Ossini.

“Passaggio a Nord Ovest”, ideato e condotto da Alberto Angela, continua il suo viaggio su Rai1, il sabato mattina.