Profumi di tendenza 2021 per lui e per lei

Come ogni anno, le grandi profumerie creano nuove fragranze, mix di aromi e composizioni uniche, ideate per soddisfare le tendenze del momento; acquistare un profumo, un’acqua profumata o una fragranza significa esprimere la propria personalità e il modo di vivere, ciascuno nel suo personalissimo stile.

Grazie all’aiuto dagli esperti di profumerie Esserbella scopriamo quali sono i profumi di tendenza nell’universo femminile e maschile per questo 2021.

Hugo Boss – Boss Bottled

Si tratta di una fragranza entrata sul mercato di recente, e forse è proprio per questo che desidera conquistare gli uomini moderni, contemporanei, attenti alle ultime novità in fatto di moda e design.

Il packaging è incisivo, potente ma semplice al tempo stesso, e racchiude all’interno un’essenza mutevole, poliedrica e colma di essenze contrastanti; il cuore di questo profumo è infatti agrumato, con toni di bergamotto, mela e cedro, ma viene bilanciato alla perfezione da note speziate al muschio e vetiver, pepe nero e sandalo, che nell’insieme creano una profondità intrigante e sensuale.

Acqua di Giò – Profondo di Giorgio Armani

L’ultima uscita della Maison Armani è l’evoluzione di una fragranza classica, destinata all’uomo mascolino e sicuro di sé, ma che non teme di esplorare la parte più profonda e complessa della sua personalità.

L’Eau De Parfum dona inizialmente un’esplosione di freschezza grazie ai toni agrumati al mandarino e bergamotto, per poi coinvolgere sempre di più con un’infusione di note ambrate e legnose, regalate dal patchouli.

Completano il tocco frizzante l’aroma di mare e le sensuali punte di rosmarino e lavanda. Il colore della bottiglia non poteva essere che un forte richiamo e omaggio alle profondità dell’oceano.

Le Male – Jean Paul Gaultier

Dedicato ai leader e agli uomini che non temono di farsi notare al primo impatto, questa fragranza firmata dall’estroverso stilista emana dapprima un cuore floreale e intenso, composto da sentori di geranio e iris, per poi conquistare e accalappiare definitivamente i sensi con un’irresistibile scia orientale, resa ancora più potente dalla vaniglia.

Il packaging, per il quale è stato scelto un total black, non poteva che essere immediatamente riconoscibile, realizzato nell’iconica forma di mannequin.

Narciso Rodriguez for Her – Musc Noir

Arriviamo alle nuovissime fragranze ideate per Lei; questo profumo è l’ultimo nato in casa Rodriguez e si rivolge alle donne super esigenti, che amano la classe e l’eleganza unita ad un carattere forte e che celebra la vita. Le note di base sono costituite da un bouquet floreale in cui il protagonista è l’eliotropio, che affascina e ipnotizza, mentre i sentori muschiati e scamosciati avvolgono ed esaltano la femminilità e la sensualità. Il colore rosa tenue del flacone restituisce semplicità e classe.

Idôle – Lancôme

Dal design super moderno come la donna che vuole accompagnare nella corsa al successo, il flacone di questo profumo rappresenta la stilizzazione e l’esaltazione della forza e del potere femminile e della sua emancipazione. La fragranza è stata creata utilizzando i fiori più pregiati, come il gelsomino e 4 varianti di rose rare; l’esplosione dolce e armonica dei delicati petali viene completata attraverso la scelta di sensuali note muschiate e patchouli.

Miss Dior – Rose N’Roses

Quale donna non desidera un tuffo rigenerante ed energizzante in un’acqua profumata e delicata, magari dopo un’intensa giornata di lavoro? Dior regala a tutte le donne, che coi mille impegni quotidiani donano amore e attenzioni al mondo intero, un abbraccio floreale intenso e generoso con questa fragranza che è un tripudio di rose e fiori freschi, con un tocco frizzante agrumato e una punta finale di muschio bianco che rende l’insieme davvero irresistibile.