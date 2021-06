Primarie, Gualtieri oltre il 60% a Roma

Roberto Gualtieri verso la candidatura a sindaco di Roma. L’esponente del Pd nelle primarie nella capitale, dopo 42 seggi scrutinati su 187, è al 62%. Seguono Giovanni Caudo (15,1%), Imma Battaglia (7,2%), Paolo Ciani (6,3), Stefano Fassina (5%), Tobia Zevi (2,8%) e Cristina Grancio (1,1%). A Roma ai gazebo si sarebbero recati circa 45mila votanti, come si apprende da fonti della coalizione di centrosinistra.

A Bologna, Matteo Lepore in vantaggio. A quanto si apprende il candidato del Pd batte 55 a 45 Isabella Conti nel voto on line. Un dato che, proseguono le stesse fonti, potrebbe crescere nello spoglio delle schede ai seggi visto che la Conti era data più forte nel voto on line. La previsione è che potrebbe finire 60 a 40 a favore di Lepore.

“Bene! La prima scommessa è vinta. Le #primarie a Roma e Bologna sono un successo di popolo e pur in epoca Covid hanno affluenza come preCovid. Il successo di Lepore e Gualtieri dimostra che abbiamo avuto ragione a non aver paura a farle perché il popolo di cs è con noi. Avanti!”, scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.