“Podio su Amazon”: le bollicine Aviva imbarazzano la concorrenza?

Le bollicine colorate Aviva fanno tremare la concorrenza.

Essere Best seller su Amazon significa coronare un sogno per molte aziende. Aviva ce l’ha fatta.

La parola strategia è d’obbligo in questo caso, ma non solo. Aviva Wines supera i 2 milioni di fatturato e piace ai giovani, vip e very normal.

Fedez, ad esempio, nell’ultimo anno ha sponsorizzato le bollicine colorati, frizzanti e richiestissime, con alcune storie che hanno fatto il giro della Rete.

Quello di Aviva sembra per davvero un miracolo colorato. Il posizionamento come best seller su Amazon non è roba da poco soprattutto in un momento difficile come quello che il Pianeta sta vivendo.

Rewind. Tre ragazzi iniziano quest’avventura e toccano il cielo con un dito. Giorno dopo giorno arrivano i primi risultati che sono più che soddisfacenti. E infatti tra le parole più cliccate di google trends, da sempre campanello d’allarme per le ricerche in Rete, spuntano ancora un volta: “aviva spumante”, “aviva” in seconda posizione.

L’interrogativo nasce spontaneo, come direbbe qualcuno della vecchia guardia in tv: come è possibile questo miracolo colorato? Dal quartier generale arrivano poche informazioni, ma si lavora molto sul metodo di lavoro e sulle strategie, che sono fondamentali per il raggiugimento degli obiettivi.

Solo poche settimane fa i siti più importanti avevano parlato delle performances milionarie di Aviva.

Ora arriva la notizia che presto altri personaggi importanti del jet-set potrebbero diventarne testimonial sui social come è avvenuto, un mese fa, per Fedez. Le sue storie sono state performanti e virali: ne hanno parlato tutti.