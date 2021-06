Playbooks: la terza puntata su Raiplay

La terza puntata di PlayBooks è dedicata al riso e all’ironia.

Dal 3 giugno torna un nuovo appuntamento con il magazine di RaiPlay rivolto al mondo dell’editoria e alle novità italiane e internazionali più interessanti.

In questa puntata insieme a Ilaria Gaspari faremo un salto indietro nel tempo alla ricerca di un grande classico della commedia all’italiana: “I soliti ignoti” di Mario Monicelli.

Uno spazio è riservato anche a Francesca Crescentini la più giovane “book influencer” d’Italia e al regista Luca Manfredi che nel libro “Un friccico ner core” ha raccontato suo padre Nino.

Infine, ospite di Vittorio Castelnuovo questa volta sarà Giordano Bruno Guerri che parlerà della sua passata esperienza televisiva e dell’uso per lui essenziale dell’ironia nella divulgazione della cultura.

PlayBooks porta su RaiPlay tutto ciò che riguarda il piacere di leggere e scrivere, in un unico contenitore di quindici minuti, con una particolare attenzione per le strade meno conosciute e quelle piccole realtà che rendono la letteratura materia viva e quotidiana.In ogni puntata è presente un ospite, parte centrale del programma, ed un tema. E per chi volesse approfondire l’intervista di Castelnuovo troverà una sezione, chiamata EXTRA, che contiene tutte le interviste in versione integrale