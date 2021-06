Pisa, si schianta contro guardrail con la Ferrari e muore sul colpo

È finito con la Ferrari fuori strada ed è morto sul colpo: è successo la scorsa notte a Navacchio, in provincia di Pisa, sulla superstrada Fi-Pi-Li. Quando i vigili del fuoco sono arrivati da Pisa e Cascina hanno trovato l’auto incastrata sotto un guardrail ed hanno estratto l’uomo dalle lamiere, affidandolo ai soccorsi, ma il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Al vaglio la dinamica dell’incidente.