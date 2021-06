Piroscia (Cipal): ‘Con Lode di Cifa-Confsal merito entra dentro ccnl’

“Con il progetto Lode-Laboratorio per l’occupabilità durevole ed evoluta vogliamo cominciare a retribuire i lavoratori per competenza. Il merito entra dentro il contratto nazionale del lavoro”. A dirlo Rino Piroscia, coordinatore Cipal (Comitato interno per le politiche attive del lavoro), in occasione del convegno ‘Il lavoro cambia: le competenze entrano nei ccnl Cifa-Confsal’ che si è svolto oggi ad Assisi.

“Dopo due anni di lavoro – ha sottolineato – oggi nasce finalmente Lode il nostro sistema di certificazione delle competenze. Lo scatto di competenza significa per noi motivare il lavoratore e di partecipare attivamente alla conduzione aziendale e di integrarsi nel sistema produttivo, restituendo al datore di lavoro quella produttività di cui l’azienda ha bisogno per mantenere il lavoro attivo”.

“Abbiamo – ha aggiunto – identificato la competenza così come la vede il datore di lavoro, poi anche con l’aiuto di Anpal abbiamo capito come certificarla ai fini contrattuali”.