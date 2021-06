Ottimo debutto per Il Pranzo è Servito e Estate in Diretta. Roberta Capua “fuoriclasse”

Ottimo debutto per Il Pranzo è Servito ed Estate in Diretta su Rai1.

Inizia nel migliore dei modi il pomeriggio dell’estate 2021 della rete ammiraglia della tv di stato.

Il Pranzo è servito piace e convince. Anche se andrebbe rivista la sua collocazione oraria, Flavio Insinna riesce a far rivivere nel migliore dei modi un programma amarcord della tv italiana. Un programma cult che ritorna a distanza di tempo: anni diverse, dinamiche quasi simili in quanto contestualizzate al periodo attuale.

Roberta Capua “fuoriclasse” di Estate in diretta. Il pomeriggio di Rai1 acquisisce una nuova verve, molto dinamica, scorrevole e piacevole. Se Gianluca Semprini è già una “vecchia conoscenza” del pomeriggio di Rai1, la Capua piace e convince sin dall’inizio.

Grande padronanza nella scena, con il suo garbo, classe e professionalità forma un tandem vincente (e affiatato) con Semprini.

Un gradito e meritato ritorno in Rai per la conduttrice che rappresenta un valore aggiunto per la tv di stato.

Chi ben comincia è a metà dell’opera…