Ossi di Seppia e le Unioni Civili su Raiplay

“Ci sono voluti trenta anni per questa legge che è legge di civiltà”. Con queste parole nella ventiduesima puntata di “Ossi di Seppia. Il rumore della memoria”, dall’ 8 giugno in esclusiva su RaiPlay, l’attore Leo Gullotta ripercorre il lungo percorso politico e sociale per arrivare all’approvazione della legge sulle unioni civili, entrata in vigore il 5 giugno 2016.

Dagli anni ‘60 fino ad oggi la puntata ripercorre le battaglie e le conquiste fatte dal movimento LGBT in Italia, ma anche le difficoltà incontrate per il riconoscimento dei pieni diritti delle persone omosessuali, bisessuali e trans nel nostro Paese.