Nuova Mercedes-Benz Classe C: le varianti sportive verso la conferma

La gamma della nuova Mercedes-Benz Classe C potrebbe comprendere ancora le varianti sportive, nelle declinazioni Coupé e Cabrio. Dovrebbe essere svelate entrambe entro la fine del prossimo anno, ma la commercializzazione partirà nel corso della primavera del 2023.

Le nuove Mercedes-Benz Classe C Coupé e Classe C Cabrio saranno disponibili con le motorizzazioni a benzina 1.5 Turbo da 204 CV di potenza della versione C200 e 2.0 Turbo da 258 CV di potenza della declinazione C300, affiancate dall’unità diesel 2.0d per le configurazioni C200d da 200 CV di potenza e C300d da 265 CV di potenza.

Non mancheranno le versioni sportive griffate Mercedes-AMG delle nuove Classe C Coupé e Cabrio, tutte equipaggiate con il motore a benzina 2.0 Turbo della A45S, abbinato sia al cambio automatico 9G-Tronic che alla trazione integrale 4Matic+. La relativa gamma comprenderà le declinazioni C43 da 450 CV di potenza grazie alla sovralimentazione eTurbo, C53 da 550 CV di potenza con la tecnologia EQ Power a propulsione ibrida Mild Hybrid e C63 da 650 CV di potenza complessiva con la tecnologia E-Performance a propulsione ibrida Plug-In Hybrid.