Nintendo Switch Pro è più vicina di quanto sembra

Anticipando i tempi e sorprendendo un buon numero di appassionati del mondo Nintendo, la software house giapponese ha appena rilasciato una notizia che sicuramente riaccenderà l’interesse attorno alla sua Switch. La versione premium della console, Switch Pro, potrebbe essere lanciata prima del previsto, completa di tutto il necessario per giocare su uno schermo OLED e sulle smart TV di ultima generazione.

Nintendo Switch Pro: le anticipazioni

Nintendo Switch Pro è stato uno dei progetti più discussi dell’ultimo anno nel mondo videoludico, assieme ovviamente a Playstation 5 e Xbox Series X. Per quanto si tratti di un “semplice” upgrade alla Nintendo Switch base che tutti conosciamo, l’aggiornamento hardware in arrivo potrebbe imprimere nuove direzioni alla console, considerando il fatto che il mondo delle smart TV 4K è a portata di un sempre maggior numero di giocatori.

Importanti magazine internazionali come Bloomberg si sono sbilanciati nel fornire una data di annuncio della nuova Switch Pro, che dovrebbe coincidere con l’acclamato E3, ovvero Electronic Entertainment Expo, una delle maggiori fiere del mondo gaming che quest’anno si svolgerà totalmente online causa pandemia.

Nintendo potrebbe alzare il velo del mistero il prossimo 12 Giugno, una data che tutto sommato appare plausibile considerando che la casa orientale ha promesso entro fine anno la possibilità di avvicinarci a Switch Pro e alle sue novità, tra cui un nuovo display costruito appositamente da Samsung e un chipset Nvidia capace di fornire un output video in altissima risoluzione.

Il principale asso nella manica di Nintendo Switch Pro sarà una tecnologia di deep learning dinamico per il sampling video, in grado di ricostruire le immagini da mostrare su schermo a risoluzioni molto superiori rispetto a quelle fornite in input, in modo da poter alleviare il carico di lavoro della console fornendo comunque una resa grafica molto convincente.

L’appuntamento è quindi dietro l’angolo: il 12 Giugno a Los Angeles, Nintendo scriverà un’altra pagina della sua storia, possibilmente annunciando anche nuovi titoli che aspettiamo con parecchia curiosità.