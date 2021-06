Niente rigore all’Italia? “Al Var c’è Erdogan”

“Al Var c’è Erdogan”. L’Italia reclama un rigore solare contro la Turchia per un evidente fallo di mano di Celik alla fine del primo tempo. L’arbitro non concede il penalty, il Var non interviene nonostante l’irregolarità sembri evidente. Niente rigore e Twitter esplode tra proteste e ironia. E tra le tendenze spunta ‘misteriosamente’ #Erdogan. Il presidente turco, non presente allo stadio Olimpico di Roma, diventa il protagonista. “Rigore stranetto, la mano di Erdogan”, scrive un utente. Sono in molti, però, a puntare sulla stessa versione: “Al var c’è Erdogan”, scrivono in tanti.